Alicia Galindo Manrique: El mapa de la transformación digital y las 6 D’s.

Estimados lectores, quisiera compartirles mi visión sobre la transformación digital masiva que hemos estado viviendo en los últimos meses. Sin duda en mi rol de profesora tengo la oportunidad de estar rediseñando una materia para alumnos de octavo semestre de la carrera de Contador Público Financiero en donde hoy tenemos el reto de crear para el mañana, las habilidades y herramientas que los profesionistas necesitan. El tema de inteligencia artificial en los datos, la inmediatez de la información al tomar decisiones, la tecnología blockchain, entre otros elementos, han evolucionado para generar una mejor infraestructura a los negocios y sin duda, a los mercados financieros.

Parte de todas estas tecnologías mencionadas, especialmente el blockchain, han creado la pauta para resolver la transferencia de valor e información sin la necesidad de un intermediario. En el caso del blockchain se utilizan leyes matemáticas, principios contables y mecanismos de gobernanza para asegurar la confianza y transparencia que se necesita en cualquier operación. Las criptomonedas como el Bitcoin crearon el escaparate perfecto para utilizar esta tecnología – el caso de blockchain- para potencializar sistemas de pagos confiables, inmutables e inclusive, auditables.

De todo lo anterior nos encontramos entrando a la fase de la creación de activos digitales. Mientras la digitalización siga su curso, las industrias tradicionales enfrentarán una evolución natural que, aunque lo hemos visto por temas te pandemia en los últimos 15 meses, estos cambios se presentarán de manera exponencial. En el libro de los autores Peter Diamandis y Steven Kotler llamado “Bold: How to go big, creat wealth and impact the world” se presenta un marco de las 6 D´s de la disrupción tecnológica. Este marco de referencia nos ayuda a visualizar, bajo la tesis de estos dos grandes autores, la evolución de los activos digitales e instrumentos financieros y contables en el largo plazo. He aquí la definición de las 6 etapas de la disrupción tecnológica:

El primero es la digitalización que se refiere al proceso en que una vez que la información es convertida a ceros y unos, permite la creación de nuevos modelos de negocios, productos y servicios que son soportados por la innovación digital. Como hemos sido testigos, esto ha traído una reacción en cadena sobre numerosos incidentes que han retado a los elementos tradicionales en la forma de hacer negocios.

El segundo elemento es “deception” que lo traduciré literalmente como desconfianza. Este elemento habla del tiempo que se necesita para que todo en el mundo digitalizado funcione correctamente y alcance su máximo potencial. Aunque el crecimiento es alto en esta etapa podría no estar llegando a cumplir las expectativas prometidas al público. La sociedad puede llegar a impacientarse y empezar a desconfiar en lo que primeramente se creía.

Seguimos con la disrupción. Esto lo hemos visto en las grandes innovaciones como Fintech, los neobancos, las nuevas formas de pago y de más. La nueva forma de hacer negocios con la tecnología conlleva a optimizar el nivel de vida dejando fuera prácticas del pasado, completamente obsoletas. El siguiente nivel en esta evolución digital es la desmonetización. El dinero tradicional es eliminado de la ecuación. La oferta de servicios incrementa y los costos bajan. Un ejemplo increíble era el costo de las enciclopedias. Antes eran libros y colecciones hermosas en colores primarios, hoy tenemos Wikipedia de forma gratis. Otro ejemplo, los paquetes de edición de videos, hoy en día tenemos Instagram.

La desmaterialización es la quinta etapa, y esto establece la desaparición de los productos en físico que toman cancha en la digitalización. Un ejemplo, lo tenemos al alcance de la mano con nuestro teléfono inteligente. Con este hemos reemplazado al reloj (en algunos casos, yo prefiero lo tradicional), la calculadora, la cámara, el GPS, el despertador, la radio y, en fin., muchos otros dispositivos.

Por último, tenemos la democratización, y esto significa llegar a las masas. En este punto la digitalización de productos y servicios es universal. La extensión de la tecnología a cualquier región y lugar del planeta será inminente.

Las 6 D´s de la disrupción tecnológica establecen un patrón que lo podemos utilizar para la evolución financiera y contable. Definitivamente creo que seguiremos siendo testigos de los cambios que la tecnología generarán para la creación de valor en cualquier área, especialmente en las finanzas y en la toma de decisiones estratégica basadas en una contabilidad consiente encargada de crear valor en toda la cadena.

La autora es profesora del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas, de la Escuela de Negocios. Su correo es alicia.galindo@tec.mx