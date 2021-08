Jorge A. Moreno: Aduana Castrense

Aduanas volverá a tener el control de los Padrones de Importadores, de Importadores de Sectores Específicos y de Exportadores Sectoriales, además de poder realizar la Verificación de Origen de mercancías (facultad que sólo ejercía la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGACE), al igual que fungir como depositario de mercancías que no acrediten su legal estancia en el país; nueva atribución que no contempla la Ley Aduanera y su Reglamento. En este punto no podemos dejar de mencionar la delegación de facultades que se otorgaron a la Administración General de Aduanas mediante las publicaciones en el DOF del 29 de abril y del 3 de septiembre de 2020; este último fortaleciendo su labor de fiscalización mediante el otorgamiento de facultades que pertenecían a la AGACE. Es decir, retomando algunas de las facultades que tenía Aduanas antes de la reforma de 2012 del Reglamento Interior del SAT. Así como de la reciente publicación en el DOF del 29 de julio de 2021.

Lo más trascendental de sus nuevas atribuciones, es la visión del debido cumplimiento de las disposiciones fiscales relacionadas con la entrada, tránsito o salida de mercancías de o en el territorio nacional. En este sentido, el carácter de autoridad fiscal, la sitúa en todas las facultades del Artículo 42 del CFF para efectos de visitas, revisiones electrónicas, entre otros.

Su publicación vino a sacudir a la sociedad aduanera y de comercio exterior, con grandes ausencias como el tema de la facilitación del comercio. Al igual que con algunas interrogantes respecto a la continuidad o no de la profesionalización mediante el Servicio Fiscal de Carrera para los funcionarios aduaneros, el destino de las mercancías embargadas, la relación con la PRODECON sobre la interpretación de las disposiciones aduaneras, la coordinación e intercambio de información con el SAT y el resto de las Administraciones Generales que lo integran, sobre todo con aquellas que también son autoridades aduaneras como los son AGACE, AGAFF[i], AGGC[ii], AGJ[iii], AGR[iv] y AGSC[v]; el enlace con las administraciones estatales de los 27 estados que participan en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal conocido como el Anexo 8, la relación con el Department of Homeland Security, hasta las formalidades para la propia designación de su Titular y su ratificación por parte de la Cámara de Diputados como empleado superior de la SHCP (Artículo 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Cabe preguntarnos, ¿Cambiará el actuar de la autoridad aduanera durante un reconocimiento de mercancías?, ¿Cómo serán los operativos de verificaciones de mercancías en transporte?, ¿Cuál será el trato a los pasajeros internacionales en la revisión de su equipaje?, ¿Cómo se desarrollarán ahora las visitas domiciliarias?, ¿Qué impacto tendrá la administración y la gestión de riesgos aduaneros?, ¿Cómo será la relación entre funcionarios de carácter civil y militar?, ¿Se adecuarán las acciones de lucha en contra del contrabando?,...el tiempo nos lo dirá.

Finalmente, la creación de la nueva Agencia requiere aún de diversos cambios normativos para su operación, lo que representa una oportunidad para estrechar y fortalecer lazos con el sector privado y para una mayor coordinación con otras dependencias del gobierno federal relacionadas con el comercio exterior.

Como dijo el militar Robert Heinlein: “Puedes tener paz o puedes tener libertad. Nunca cuentes con tener ambas cosas a la vez”.

El autor es Asesor del Comité de Comercio Exterior de Index N.L. y Especialista en Gestión de Riesgos Aduaneros, así como autor del Libro IMMEX 4.0 Manufactura Inteligente INDEX – Editorial CASA, opine usted: servicios@indexnuevoleon.org.mx

