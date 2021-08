Montserrat Martínez: ¿Tu negocio ya es parte del Internet? Marketing Digital: Página Web

Estimado lector, hoy por hoy seguimos viviendo en una pandemia debido a la COVID-19, si bien la vacunación ha ido poco a poco dando esperanza en todo el país, actualmente en Nuevo León nos encontramos con un incremento en promedio de mil contagios diarios, lo cual es preocupante y hoy más que nunca, debemos seguir tomando las debidas precauciones para evitar contagios, de tal modo que ahora con mayor razón la Mercadotecnia Digital se vuelve un factor clave para generar ingresos en los negocios sin salir de casa.

No obstante en ediciones anteriores hemos hablado del marketing digital a través de redes sociales como lo son Facebook, Instagram y Whatsapp Business, actualmente si no estamos en internet no existimos en el mundo de los negocios, las tendencias en el mundo han ido cambiando, y para obtener mayor presencia debemos estar en Internet, una de las principales estrategias para tus clientes y prospectos es tener tu propia “página web”, por lo cual hoy te comparto información relevante sobre esta estrategia, y algunos consejos para obtener el mejor website.

Se le conoce como página web a aquel documento electrónico accesible desde cualquier navegador con acceso a internet, y la cual puede estar conformada por audio, vídeo, texto, así como sus diferentes combinaciones. Existen diferentes tipos de página web, por lo que es de vital importancia reconocer las necesidades de nuestro negocio para que, a través de la misma, se llegue a generar imagen de marca, confianza, y nuevos contactos/clientes.

Entre algunos tipos de página web están:

Blog. - Se caracterizan por ser sitios web en los que se incluyen temas de interés para los usuarios que llegan hasta él, con contenidos en forma de artículos llamados posts en los cuáles pueden incluirse además del texto algunas imágenes y una sección de comentarios.

Corporativas. - Su cualidad principal es que son sitios web de una marca o empresa, generada por medio del branding y de utilidad para que sus clientes, potenciales o actuales, naveguen a través de ella y conozcan todo acerca de la compañía. En estas se suelen presentar los productos o servicios, así como la historia, para conectar con el usuario y lograr hacer imagen de marca.

E-commerce. - Sitios diseñados para llevar a cabo ventas a través de la página web, pueden venderse tanto productos como servicios y el proceso de venta está completamente automatizado a través del portal web. Esto quiere decir, vemos el producto/servicio, lo añadimos al carrito de compra y posteriormente lo pagamos en el check-out con nuestro método de pago seleccionado. Una vez esté lista la compra, nos llegará el recibo del producto o servicio que hayamos comprado.

Personales. - En ocasiones una persona por si misma se visualiza como una marca, por lo que este tipo de sitios web se enfocan en la venta de nosotros mismos, ya sea con el objetivo de vender algún tipo de servicio(consultoría o coaching, por ejemplo), o con el objetivo de encontrar mejores oportunidades de trabajo.

Revistas o Noticias. - Estos sitios web hablan sobre la actualidad del mundo, la actualidad de economía, de negocios, de moda, etc. De este tipo de sitios podemos encontrar portales de noticias de casi todas las temáticas que podamos imaginar. Actualmente te encuentras en un sitio web enfocado en brindar noticias sobre temas relevantes de política, negocios, entre otros.

Esos son los tipos de sitios web más conocidos y utilizados, ahora que tenemos una mayor idea sobre las páginas web te comparto algunos de los beneficios más importantes a considerar de los sitios web:

· Dar visibilidad a tu proyecto, branding o imagen de marca.

· Aportar contactos a tu negocio o proyecto personal.

· Generar comunidad o captar emails para vender a través de email marketing.

· Difundir determinados contenidos o información y generar confianza.

Lo fundamental al crear tu página web es definir el objetivo, así como las necesidades de tu negocio y sin duda apoyarte de expertos en la materia, que te brinden de su experiencia, así como hacer el uso de aquellas herramientas que brinden un valor agregado a tu página web, como dijo Bill Gates “Si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe”.

Montserrat Martínez Juarez, especialista en Mercadotecnia Digital y estrategias de negocios en línea.

editorial@elizondocantu.mx