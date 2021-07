José Emilio Caballero: ¡Que no te vean la cara de Watt!

¿Sabes cómo cuantos metros cúbicos de agua o de gas consumes en tu casa o negocio? ¡Yo tampoco! Lo que sí tengo bien medido y muy probablemente sea únicamente porque trabajo en esta industria, son los kilowatt/hora que consumo. Igualmente, los que genero e inyectó a la red de CFE con paneles solares.

Todos los servicios básicos como luz, agua y gas tienen cobros adicionales a las unidades de consumo, por ejemplo: derecho tarifario, cuota de drenaje, conexión, etcétera. En algunos casos los cálculos son tan complejos o no se explican claramente, lo que el usuario ya ni se preocupa por entender. En mi opinión personal, creo que la gran mayoría de los consumidores solo sabemos cuánto pagamos por el total del recibo, sin tomar en cuenta el desglose del mismo. Y si sale caro, le llamamos la atención a la familia o equipo de trabajo en la empresa y pedimos que sean más cuidadosos.

Para el caso de la luz en el hogar, es importante saber que existe la tarifa DAC (Doméstico Alto Consumo). Es la más cara y la que más sube. Esta tarifa no tiene subsidio y se cobra a más del doble por kWh consumido desde el primer foco que prendes, a diferencia de la tarifa 1 (Residencial), en la cual se cobra un precio muy bajo y escalonado por niveles de consumo.

¿Si te dijeran que existe la tecnología para que puedas generar el agua o gas que consume tu casa o negocio con una inversión equivalente a lo que gastas de estos servicios en 3 años y que aparte es deducible de impuestos y tiene vida útil de 25 años, la comprarías? ¡Yo, sí! Si no tengo el dinero disponible, pues busco financiamiento; pero solo de pensar que se paga en tan pocos años y que durará otros veintitantos generando el servicio gratis, no le veo razón para no hacerlo.

Todavía no existe para el agua o gas, pero sí para la energía eléctrica. Este es el caso de los paneles solares. La CFE permite desde el 2007 que usemos su red de distribución como un banco de baterías donde se almacena lo que sobre de energía producida por el día y se compense con el que usamos en la noche, cuando no hay sol. En México, más de 200 mil familias y negocios ya cambiaron su tipo de energía, por una limpia y renovable.

Si todavía no lo has considerado, te lo recomiendo mucho. Habrá recibos de luz con muy poco consumo y que no convenga. Pero si pagas más de 2 mil pesos al mes en tu recibo de CFE, los paneles solares son una excelente opción para que le puedas decir adiós a ese gasto y disfrutes de energía generada en sitio, aprovechando el área disponible que tiene el techo de tu casa o negocio.

Pero ojo… ¡Que no te vean la cara de Watt! Así como ha crecido muy rápido el número de contratos de interconexión (usuarios con paneles), también se ha llenado el mercado de nuevas empresas ofreciendo estos servicios. La AMIF (Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica) estima que hay unos 4 mil instaladores de paneles solares en todo México. Día a día hay nuevos, pero también hay otros que cierran, dejando en el olvido a sus clientes.

En muchos casos, no son empresas sino gente que sabe conceptos básicos de electricidad y con haber tomado un par de cursos en energía solar se aventuran en hacer instalaciones de sistemas fotovoltaicos. Es por esto que al tomar la decisión de invertir en un sistema energía solar, se debe evaluar la calidad de los equipos y lo más importante: la experiencia y confianza que ofrece el proveedor que hará la instalación. Lo barato sale caro… Y desafortunadamente hay usuarios que han tenido malas experiencias: desde recibos sin ahorro porque sus sistemas no funcionan, hasta inversores que se incendian o paneles que salen volando con el primer aironazo que pasa.

Hace poco vi publicidad de energía solar en un cartelón pegado en una barda, así como el típico “compro chatarra” o “reparo lavadoras”, sin nombre de empresa, solo con un WhatsApp de contacto. Si bien, la tecnología ha avanzado mucho y cada vez es menos complejo instalar un sistema fotovoltaico, se requiere personal capacitado para diseñar, instalar y hacer la interconexión con CFE. Hay muchos “hombre-panel” en el mercado informal ofreciendo precios bajísimos, pero instalaciones sin garantía y sin el respaldo de una empresa establecida.

¡Por favor, que no te vean la cara de watt!