Alejandro Zertuche: La nueva separación mundial

De nuevo el mundo se polariza ante la pandemia. El miedo regresa porque ya nadie quiere entrar en el pánico de que cierren todo de nuevo, llenar los hospitales de enfermos y familias perdiendo a sus seres queridos.

Existe una desinformación acerca de como se trasmite el virus desde los vacunados o no vacunados. Esto hace que la gente entre en pánico de nuevo, sin hacer consciencia de que no se trata de querer o no querer ponerse la vacuna, sino de entender realmente qué es lo que está sucediendo y sobretodo de no caer en una nueva separación que nos llevará sin duda a un peor momento como humanidad.

La ola de contagios sigue subiendo y llegando ahora a los jóvenes de manera fuerte. Es claramente una evolución del virus - de laboratorio o no - que encontró como afectar en las partes débiles de esta generación que se incluyen ya al grupo de los que teníamos mayores posibilidades de padecerlo anteriormente.

Los lugares turísticos han sido en gran parte los impulsores de este nuevo ciclo de contagios y hoy ya están empezando a tomar medidas para volver a cuidarnos. En Cancún por ejemplo, donde en estos momento esta disparado el numero de nuevos casos diarios, hay hoteles que están ofreciendo estancia para los infectados a costos mas bajos y que así no tengan que regresar de viaje. En Mazatlán hay lugares donde ya empiezan a pedir una prueba de vacunación para entrar a ciertos lugares públicos. En Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y otros estados solo están bajando los niveles de acceso a lugares públicos sin aún dar algún cambio brusco. Lo que si está pasando es que cada vez va creciendo el numero de infectados que ya cuentan con la vacuna e inclusive ya se han registrado fallecimientos, aún así, sigue siga siendo bajo el porcentaje vs los no vacunados.

Estemos vacunados o no, el nuevo virus sigue propagándose por todos y no únicamente por los no vacunados. Los Emiratos Arabes es un ejemplo claro, el país cuenta con un 69% de la población con vacuna completa y su curva de contagio sigue creciendo, inclusive está mas alto el numero de nuevos casos diarios que el año pasado cuando no contaban con la vacuna. En Estados Unidos, que cuenta con estados que han dejado de usar el cubrebocas completamente desde hace meses y con el 49% de la población vacunada, registran menos casos diarios que los que registraban el año pasado. Por lo tanto, por mas que nos muestren algún dato de acuerdo a cada región o situación, siempre dependerá del comportamiento de sus habitantes con respecto a su cultura y a la forma en que los gobiernos actúan.

Esta crisis no requiere sumarle una nueva separación. Hay muchos medios de comunicación que están “jugando” con el tema de las vacunas por que con esto descubrieron que la gente se está polarizando y eso les ayuda al “rating”. Podemos observar que los gobiernos están aprovechando para tomar cada vez mas el control total sobre sus habitantes y esto, nos está mostrando claramente que el mundo puede virar en unos años hacia otro estado de derecho y libertades de los ciudadanos. No es un cuento, esto se decía desde el principio de la pandemia y ahora está sucediendo; nos queramos dar cuenta o no. Por ende, lo que menos debemos hacer es el señalar a otros; separarnos como los vacunados y los que no lo están. No podemos encontrar un punto medio entre ambas visiones de la solución si nos polarizamos y se restan los unos de los otros.

Es importante que se abran nuevas conversaciones acerca de como atender este punto mas allá de las creencias e información con la que cada uno cuente. Se requieren nuevos liderazgos y organismos ciudadanos que cubran ambos lados desde una coherencia central y que propongan prácticas que permitan conseguir el equilibrio de la sociedad antes de que ésta se fracture provocando una crisis social.

Estamos muy distraídos. No ponemos atención mas allá de lo que esta pasando en las noticias y los chismes de las redes sociales. Es momento de entrar en consciencia para descubrir que el siguiente paso es aprender a vivir con esto y no rechazarlo. Crear una cultura que saque el miedo de la ecuación y que nos permita seguir construyendo un mejor futuro para todos. Y tú ¿Prefieres separarte más o mejorar nuestro futuro juntos?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.