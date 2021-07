Aldo Juárez: Asegura la Maquinaria más importante de tu Empresa

Estimado Lector, seguimos pasando por momentos difíciles de salud y crisis económica, aunque entre repuntes de contagios del COVID empezamos a reactivar la economía bajo una nueva normalidad, donde en este tiempo hemos aprendido algunas lecciones. En los negocios no es la excepción, pues un aprendizaje importante es que debemos asegurar lo más valioso de las empresas, y es así como siempre buscamos comprar pólizas de seguro para la Maquinaria con la que se produce, y hoy por hoy debemos reflexionar en buscar “Asegurar la Maquinaria más importante de tu Empresa” que precisamente es el Personal Clave que adquiere relevancia importante para superar situaciones de crisis como la actual.

Comúnmente las empresas además de otorgar a los empleados el esquema de Seguridad Social que corresponde por Ley, también otorgan pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores, que buscan pagar los gastos médicos que los trabajadores lleguen a necesitar. Pero ¿qué pasa si alguno de tus colaboradores que son piezas claves en tu organización se incapacita, fallece o renuncia y se va con la competencia? Ese talento distinguido por contribuir de manera sustancial a las utilidades, por dirigen áreas de la empresa, que son reconocidos por clientes, empleados, proveedores, aliados y hasta por la competencia, que conocen el negocio porque tienen muchos años en el giro o tienen gran experiencia y sentido de responsabilidad muy alto.

Empezarían a sufrir de desorganización en ciertas áreas, conflictos internos entre el personal, reducción de ventas, freno de proyectos, inversión de tiempo y dinero causados por la capacitación del sustituto, pérdida de clientes y competitividad.

Un montón de problemas que hacen un hecho que gran parte del éxito en una empresa depende de sus empleados, de ahí que es importante proteger a la misma por la ausencia del personal clave que afecten directamente a las utilidades del negocio. Para ello mis queridos lectores, existen opciones de seguros empresariales como un seguro de vida y ahorro para un empleado del negocio en donde el beneficiario siempre es la empresa, en el cual se paga una prima anual durante un plazo de 10, 15 o 20 años, para asegurar un determinado monto a recibir al vencimiento del plazo o en el momento que ocurra una eventualidad, como puede ser: la renuncia, el retiro o en el peor de los casos la invalidez o muerte del empleado. Cuando se suscite alguno de estos eventos, la empresa recibe la suma asegurada para hacer frente económicamente a las consecuencias de la pérdida de su Personal Clave.

Contratar un Seguro Empresarial de esta naturaleza para el personal clave es diseñar un Plan de Protección Empresarial porque estratégicamente se obtienen diversos beneficios; entre ellos el aprovechamiento que es un instrumento de inversión 100 por ciento deducibles de impuestos, como pocos, por lo cual la Autoridad Fiscal nos ayudará a pagar dicho seguro con el ahorro en impuestos.

Durante esta pandemia muchas empresas han sufrido por la ausencia de su personal clave, y no han tenido los recursos para tener nuevamente un personal sustituto, pero así como pagamos pólizas de seguro de las Maquinas de la empresa para que cuando una de ellas falle y no pueda seguir operando, y entonces la Compañía de Seguro nos indemnice económicamente para comprar una Maquina nueva, es así que también se vuelve importante asegurar al personal clave para que cuando éste no pueda seguir operando en la Compañía entonces no sea la empresa sino la Aseguradora la que pague una suma de dinero para resarcir los daños o inversiones en nuevo personal, que ya hemos comentado.

Abusados y entonces hay que recurrir con los asesores de seguros para asegurar a nuestro personal clave para que igual que las Maquinas sigan operando eficientemente en la y por el bien de la Organización. Hasta la próxima.

El autor es especialista en Seguridad Jurídica y Financiera. ajuarez@elizondocantu.mx