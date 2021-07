Luis González Villarreal: La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma

Estimado lector, la energía es la base de todo el universo, como seres humanos, no podemos crear energía, la energía ya existe y hasta el momento lo único que podemos hacer es transformarla.

La energía es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo en forma de movimiento, de luz, de calor, etc., es decir sin energía no hay movimiento, no hay trabajo, simplemente no existe absolutamente nada.

Basándonos en este principio podemos decir que como seres humanos somos energía que se encuentra transformando más energía.

Nuestra matriz energética global se encuentra basada principalmente en combustibles fósiles, los cuales han llevado a nuestra sociedad a obtener una formidable expansión exponencial en el último siglo. Llevando el desarrollo e implementación de tecnologías cada vez más ágilmente y en las últimas décadas dando saltos cuánticos con el objetivo de disminución de emisiones y de eficiencia energética.

En esta columna quiero compartirles que suspenderé por tiempo indefinido la redacción de mi opinión en este distinguido medio en temas energéticos, ya que al igual que la energía hoy me toca evolucionar, después de un poco más de seis años como director general de Petroland dejo la empresa, he concluido muy satisfactoriamente con mi ciclo.

Como me encontrare en búsqueda de nuevos retos y oportunidades, también quiero agradecer a todo el equipo del periódico el Financiero Bloomberg por haberme dado la oportunidad de compartir mi opinión de forma quincenal en relación a todos los temas de energía, con la columna S Tructura Energética durante ya un poco más de cuatro años.

Termino este ciclo con la satisfacción de haber cumplido con objetivos que parecían inalcanzables hace pocos años en el sector energético en México. También muy orgulloso de todo el equipo de trabajo que colaboró en la empresa, siempre apegados a la honestidad, transparencia, integridad, ética y fraternidad. Estoy profundamente agradecido con todos. Sé que hemos sembrado bases sólidas para seguir adelante para afrontar nuevos retos con gran pasión y entusiasmo.

Actualmente nos encontramos ante un gran momento que será histórico de la humanidad, el cual muy posiblemente será recordado como la era de la transición energética global. En la que dejamos la dependencia de los combustibles fósiles, los cuales nos han brindado un gran desarrollo pero las incontables emisiones de contaminantes que durante décadas hemos emitido hoy nos envenenan llevándonos al punto en el que ya se cataloga como una emergencia climática. EL mundo necesita migrar a nuevas tecnologías que nos harán cuidar a nuestras familias, llevando energía de formas más sostenibles.

Una de las nuevas tecnologías que se espera sea la más utilizada en el futuro cercano y que actualmente se encuentra en etapa de implementación es el hidrogeno verde, posiblemente veamos una rápida transición debido a que es cero emisión, tecnologías que van impulsadas por el acuerdo de parís. En nuestro país existe una gran oportunidad de producción y exportación debido a nuestra ubicación geográfica que podemos impulsar y aprovechar para el beneficio de nuestras familias.

Posiblemente veamos que los países que se encuentran muy petrolizados y que no dependen en gran medida de un PIB alto, es decir, que sus economías dependen en gran medida de la venta del petróleo y no de la producción de sus industrias, paulatinamente disminuyan significativamente sus ingresos, posiblemente empobreciendo a su población.

Por este motivo es importante seguir evolucionando, desarrollando e implementando tecnologías que brinden soluciones que nos generen una mayor calidad de vida.

Estimado lector, ¿cree usted que en Nuevo León y en todo México podamos transformarnos con objetivos hacia la sostenibilidad, eficiencia y competitividad?

Gracias, Hasta la próxima ¡

El autor es ex CEO de Petroland, ex Director General de Franquicias Pemex y constructor de Estaciones de Servicio. Comercializador Autorizado de Gas Natural Licuado y Comprimido de la CRE, miembro del PEI/NACS y Consultor en Eficiencia Energética.

Opine usted: lgonzalez@petrolandmx.com