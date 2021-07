La importancia de comprender a los demás

La semana pasada comentamos sobre la importancia de vivir, esta vez quisiera compartir algunas ideas sobre la importancia de comprender

Lin Yutang periodista de origen chino que residió la mayor parte de su vida en Nueva York escribió, en su libro “la importancia de comprender”, lo siguiente:

“Siéntate tranquilamente un momento y comprenderás qué tontamente te has estado moviendo. Aprende a tener tu boca cerrada y comprenderás que has hablado demasiado.

Procura no meterte en demasiadas cosas y comprenderás que has estado perdiendo el tiempo en cosas innecesarias.”

Cuando hablamos de comprender estamos hablando de comprendernos a nosotros mismos. Se trata de detenernos y tratar de entender qué estamos haciendo con nuestra vida.

Entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Comprender por qué creemos en lo que creemos.

Muchas de las cosas que hacemos no tienen fundamento en la lógica de nuestra mente, ni en el no-lógica de nuestro ser.

Las hacemos como si alguien nos apretara un botón que despierta un monstruo que vive adentro de nosotros. Como si alguien nos pusiera enfrente la provocación y sin pensar reaccionamos.

Observe en usted mismo, en alguna ocasión, cuando explotan sus emociones y en el furor de su ira atropella a quien esté enfrente.

Observe que cuando lo hace no le importa si es su hijo, su pareja o su subordinado.

Observe que su agresión la vuelca sin respeto, sin compasión, sin comprender.

Observe como grita y ofende.

Y luego.

Bueno, luego nos arrepentimos y rápidamente encontramos una justificación.

Decimos que “ellos tienen la culpa”.

Como si alguien de afuera pudiera entrar en nuestra mente y sembrar la ira, la idea de que nos están faltando el respeto, de que se están burlando, de que las palabras fueron dichas con el único propósito de denostarnos.

De eso se trata comprender. De observar, de detenernos dos segundos y observar.

De comprender de donde surgió “esa necesidad” de gritar, de dejar salir toda esa ira. De donde viene esa hambre de que nos vean con respeto y admiración.

Comprender como fue que creamos ese vacío, que vive en nuestro pecho, y que nos atormenta cada día y que solo se llena cuando explotamos en medio de la ira.

Comprendernos a nosotros mismos.

Lo que sucede es que si no podemos comprendernos, entonces no podremos comprender a los cientos de miles de regiomontanos que bajo la lluvia, o con 40 grados de temperatura, esperan amontonados, en la parada del camión, que pasa lleno y no se detiene.

No podremos comprender la ambición desmedida de las autoridades que, cuando los transportistas no acceden a sus exigencias, autorizan que se retiren 400 unidades más del servicio.

No podremos comprender que si no vemos las necesidades de los demás no podremos resolver las propias.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM

Contacto: Mail: hirampeon@gmail.com Twitter: @Hirampeon