Montserrat Martínez: Instagram: Factor clave de publicidad en tu negocio

Estimado lector, estamos iniciando la 2da mitad del año de este 2021, poco a poco los negocios generan incremento en sus ventas, actualmente en Nuevo León nos encontramos en semáforo amarillo en esta pandemia por el COVID-19, por lo cual es importante seguir teniendo ventas y presencia en los medios digitales, así como en las redes sociales.

Hablando de redes sociales, entre las más utilizadas en todo el mundo, se encuentra Instagram, en el artículo de la semana pasada se mencionaron algunos consejos para utilizar esta herramienta como medio de venta y/o presencia en el mercado, en la edición de hoy comparto información especifica sobre sus diversas herramientas de publicación, algunas características de estas, así como ejemplos que puedes utilizar para ellas.

Entre las cuales destacan las siguientes:

· Feed: Son las publicaciones que aparecen en tu perfil de Instagram, se van acumulando y tus seguidores pueden verlas cada que entran a tu perfil, actualmente pueden agregarse hasta 10 fotos/videos cortos en un mismo post, lo cual es de gran utilidad ya que la primera foto/video puede ser contenido mayormente visualmente, mientras que las otras 9 fotos pueden contener mayormente texto que sirve de información útil para los usuarios, cuando en esta herramienta se hace uso de ella, muchas veces se visualiza como si fuera una presentación donde la primera lamina es el título o tema relevante, mientras que el resto de fotos/videos son la información específica del mismo, también puede agregarse texto y “hashtags” sin rebasar los 2 mil doscientos caracteres.

· Historias: Son publicaciones en un formato visual de pantalla completa modelado a partir de otras redes sociales, con una duración no mayor a 15 segundos, las cuales desaparecen después de 24 horas, en ellas pueden agregarse más fotos en la de fondo, GIF’s, textos, ubicación, encuestas, entre otros medios visuales o de audio como música para darle un plus a ellas. En algunas ocasiones, puedes destacar estas y dejarlas guardadas en tu perfil, por ejemplo, se utilizan para tener secciones de “preguntas frecuentes”, “referencias”, “recomendaciones”, “métodos de pago/envío”, etc., sin olvidar que existirán variaciones entre negocios de acuerdo con las necesidades de cada uno.

· Reels: Es una sección nueva que se caracteriza por vídeos cortos de máximo 60 segundos a partir de pistas de audio y vídeo que se encuentran en tendencia en esta aplicación, en ellos puedes agregar textos o mensajes cortos, mientras que realizas una coreografía nueva al ritmo de la pista o haces uso de un “challenge/trend” que sea la moda del momento.

· IGTV: Este formato de vídeo vertical creada por Instagram hecha principalmente para teléfonos inteligentes. A diferencia de Instagram, permite a los usuarios cargar vídeos verticales de hasta 10 minutos o hasta 60 minutos en el caso de las cuentas verificadas y populares, son de gran funcionalidad para dar a conocer contenido que requiere de un mayor rango de tiempo que las historias, o en ciertos casos, cuando se quiere hablar de un tema el cuál conlleva gran flujo de información, en ocasiones algunos negocios, lo usan como medio para dar a conocer su negocio, presentar todos sus productos, etc. estos pueden guardarse en tu perfil y tus seguidores pueden verlo siempre.

· Lives: Son formatos de video, que se comparten en directo, en ellos tu audiencia puede interactuar en vivo contigo, puedes añadir comentarios o preguntas que puedes ver y de igual forma puedes agregar otra cuenta a tu en vivo para crear mayor interacción, así como guardarlos al finalizar para que aquellos seguidores que no pudieron conectarse lo vean en otro momento.

· Tienda: Esta función solo esta permitida para cuentas comerciales, pero puedes realizar publicaciones en tu feed de los productos y agregar una etiqueta donde al dar clic te lleve a una nueva sección del producto con información del precio y en donde se crea un hipervínculo que al dar clic te lleva al sitio web para comprar los productos de interés de tus seguidores, la cuál es de gran utilidad para los negocios.

Estas son herramientas utilizadas por muchos negocios que manejan Instagram como canal de ventas o para crear presencia en las redes sociales, recuerda que es muy importante asesorarte de expertos en temas de mercadotecnia y publicidad que te asesoren y brinden su experiencia para obtener mayores resultados en base a las necesidades tu negocio.

La autora es especialista en mercadotecnia digital y medios de comunicación. editorial@elizondocantu.mx