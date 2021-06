Víctor Romero: Escuchar y observar

Muchas gracias queridos lectores, por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hoy tuve el honor de compartir la sal y la mesa con una gran persona que admiro mucho, Francisco Garza Egloff, como decía mi abuelo, un hombre de una sola pieza en todos los sentidos.

Nos compartió toda la estrategia que requirió seguir para que una de las empresas más importantes de Monterrey para ser lo que hoy es; para ello tuvieron que innovar, fueron pioneros en el uso de la tecnología portátil, donde los vendedores levantaban los pedidos desde una handheld, esto como resultado optimizó las rutas y subió la efectividad de las ventas; en su momento, era lo último en tecnología.

Bien dice el dicho: “Si no te mueves, te mueres”, así que no importa que esté funcionando tu sistema actual, siempre se requiere pensar en un paso adelante, en lo personal, siempre he pensado que innovar, es buscar una solución a los problemas que tendrán que resolver la siguiente generación, ¿cuáles son?, es una buena pregunta; aún no la he podido resolverla y de verdad que me quita el sueño por las noches cuando pienso en ello.

Me quedo con 3 frases para reflexionar en estos días que nos compartió Pancho Garza: “La mirada al cielo y los pies en la tierra”, “La actitud da Altitud” “Humildad para aprender; saber escuchar y observar”

Y hablando de observar, se pudo resolver un problema en la señal de un proyector, comprobé que cuando un especialista observa y recorre los registros de experiencia, es mucho más rápido llegar a las posibles soluciones. Por ello lo importante de apoyarse en profesionales en la materia.

Incluso, dando unos pasos atrás antes de resolver un problema, este se puede prever al momento de diseñar el proyecto, lo eléctrico va de la mano con la tecnología; en otros países se tienen prácticas de ir recibiendo instalaciones, por ejemplo, en nuestro caso que estamos en el área de audio y video, requerimos recibir el proyecto y las ingenierías al eléctrico, ya sé que no es lo más común en nuestro país y que en una obra vemos pasar 3 o 4 eléctricos diferentes en el mismo proyecto, pero hay que empezar con el primer paso, si invertimos el 80% en revisar a detalle y asegurar que todo funcione en plano, al momento de ejecutar es mucho más fácil y rápido, los contratiempos que salgan serán menores y fáciles de “tlacklear”.

Hoy acompañé la escritura con un delicioso café con leche, hace mucho que no me tomaba uno, me acordé del café lechero de la parroquia de Veracruz; un día de estos me daré una escapada para tomarme uno.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.

El Autor es empresario e Inversionista, apasionado de la tecnología, del café y de la lectura. Es socio Fundador de JSP Group. Ofrece consultoría a empresas vhrch@me.com