Angel Maass: Restauración…¿de la confianza?

A pesar de que ya se saben los resultados de las elecciones intermedias recién llevadas a cabo en nuestro país, considero prudente hacer una reflexión. Más aún cuando en mi columna previa señalé que probablemente en esta ocasión estaría opinando sobre las perspectivas económicas ante el desenlace de la contienda electoral.

Más allá de los partidos y candidatos que resultaron ganadores en las urnas, lo primero que se me viene a la mente es: ¿qué hicieron bien y cuales fueron sus áreas de oportunidad? Esto lo señalo no como una crítica, sino más bien para tenerlo en cuenta en las siguientes elecciones. De hecho, y aunque parezca temprano, muy seguramente las piezas ya han comenzado a moverse en vísperas de las próximas votaciones.

Confieso que, por aras del destino, me toco ver parte de la contienda electoral en tres entidades federativas distintas (en todo sentido). Independientemente de las técnicas para atraer al electorado, me quedó muy claro que México son muchos Méxicos. Por tal motivo, aunque las estrategias parecieran similares, definitivamente no pueden ser aplicadas de la misma manera.

Por sólo citar un ejemplo, me quedó muy claro la brecha digital aún existente entre entidades federativas. Al respecto, existen personas muy capaces para diseñar e implementar estrategias a través de redes sociales, pero con base a lo que me tocó vivir en estos últimos meses, fui testigo de que todavía existen muchas zonas del país con nula o baja conectividad.

De hecho, ya había publicado una columna sobre este tema pero desde otra perspectiva (véase Pérdidas Esperadas en torno a una pandemia…¿digital?, publicada el 28 de enero de 2021; https://bit.ly/3iIe0P3)

Definitivamente, tampoco puedo pasar desapercibido, todos los hechos de violencia e incluso asesinatos en contra de candidatos, para lo cual seguramente habrá que diseñar medidas de seguridad para mitigar este tipo de eventos para las futuras elecciones.

Entrando en materia sobre las perspectivas económicas, la última encuesta publicada por Banco de México sobre las expectativas de los especialistas del sector privado señala a la política interna como el principal obstáculo para el crecimiento del país.

En el mismo documento, las empresas encuestadas expresaron que el estado de derecho era su principal preocupación, el incluso el 52% de las mismas consideraron que era mal momento para invertir, 36% no estaba seguro y sólo el 12% restante tenía una respuesta favorable.

A donde quiero llegar con todo esto. Le comparto que es altamente probable que más pronto de lo previsto se comiencen a observar movimientos, no solamente en ciertos puestos como los que prácticamente ya son un hecho, tales como el de los próximos encargados de llevar las riendas de Banco de México y la Secretaría de Hacienda.

Es muy factible, que también comencemos a tener mayor conocimiento sobre algunas modificaciones a leyes o reformas integrales. Habrá que esperar si estas realmente se llevan a cabo y específicamente cuales serían sus efectos en la economía que hoy presenta indicadores claroscuros. Sin dejar de mencionar a CFE, PEMEX y tomando en cuenta la opinión de las agencias calificadoras para evitar la pérdida del anhelado grado de inversión.

Espero que de llevarse a cabo dichas modificaciones y seguramente otras más, el resultado sea favorable para todos los mexicanos, pero sobre todo sirva como un catalizador de unidad y ´nos olvidemos de confrontamientos, partidos políticos, creencias o cualquier otra cuestión que cause división entre la población.

Con frecuencia me preguntan acerca de la fortaleza del peso mexicano ante el dólar americano. Mi respuesta siempre ha sido la misma. No es que nuestra moneda se encuentre fortalecida, sino que más bien la de nuestros vecinos del norte se encuentra débil como consecuencia de todos los apoyos que han recibido los estadounidenses, principalmente por cuestión del COVID-19.

Aunado a los resultados de la encuesta de Banxico, previamente señalados, ¿qué se podría decir sobre la confianza del consumidor? Para los que no estén familiarizados, este indicador refleja el nivel de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal.

Sin embargo, es importante mencionar que el indicador de confianza del consumidor podría tener una tendencia al alza, pero esto no necesariamente podría verse reflejado en un incremento del consumo, ni tampoco de la economía nacional. De hecho, existe evidencia del pasado reciente que sustenta este punto.

Para dar mayor contexto, cifras del último boletín estadístico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del mes de abril del presente año, el crédito al consumo presenta un retroceso de 6.7% en términos nominales respecto al mismo período del año anterior, o bien una contracción de 12.8% considerando la inflación anual acumulada.

Por cierto, en relación con los ajustes del crecimiento económico 2021, no debemos olvidar que gran parte obedece a la tracción que consistentemente ha provocado Estados Unidos. No obstante, un dato interesante es que la actualización del crecimiento proyectado para nuestro vecino del norte ha tenido una mayor aceleración de lo que se prevé para México.

Lo anterior sin considerar que la economía norteamericana es mucho más grande que la nuestra y por puro efecto estadístico se esperaría que el crecimiento de la mexicana estuviera a la par o incluso por encima.

Como conclusión, me queda claro que la reactivación económica se irá dando en la medida en la que avancen las campañas de vacunación COVID. Sin embargo, no todo puede depender de este hecho aislado en la que miles de profesionales de la salud se han roto el alma y desafortunadamente algunos incluso han fallecido.

Solo espero que en lo que resta del sexenio, se lleve a cabo una conciliación entre todos los entes que tienen mayor injerencia sobre la economía, pero sobre todo que se genere una política económica que impulse el crecimiento desde nuestro país y no principalmente por lo que suceda en otras latitudes del mundo.

El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas no necesariamente coinciden con la entidad en la que labora

