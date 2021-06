Hiram Peón: Ciudadanos le responden a AMLO a través del voto

Los resultados de las elecciones del pasado domingo fueron concluyentes. Los ciudadanos de Nuevo León salieron a las urnas para expresar su descontento con el actual gobierno federal y en Nuevo León fueron muy pocos los votos que recibió Morena y sus satélites.

Nuevo León tiene por ley 12 distritos electorales en los que se eligen 12 diputados federales y sus suplentes. Esta vez los diputados son del PRI y del PAN, seis de cada partido.

Finalmente, podemos decir, que la estrategia de los mexicanos, de rescatar el país votando por la oposición, dio resultado.

Esta es una nueva oportunidad que favorece al PRI y al PAN y marginalmente, en Nuevo León, a Movimiento Ciudadano que logra la gubernatura y la alcaldía de Monterrey.

Por otro lado, es urgente la recomposición de los partidos PAN y PRI y hacer una criba que deje fuera a todos los personajes del pasado y que ceda el paso a sangre nueva. La señal está muy clara, los ciudadanos confiamos en los jóvenes y no queremos más manos sucias ni personajes mafiosos.

El resultado, a nivel nacional, fue como una cachetada democrática para el pequeño dictadorcito tabasqueño. De los 30 millones de personas que votaron hace tres años por Morena, en esta elección solo lo hicieron 16 millones. Morena perdió poco menos de la mitad de sus electores y esto se vio reflejado en los resultados de las elecciones por las alcaldías de la ciudad de México, de las que perdió más de la mitad.

Conserva el gobierno de siete alcaldías y perdió las nueve restantes. La gobernadora de la ciudad de México ahora tendrá que gobernar con un congreso opositor y con 9 alcaldías en manos de la alianza PRI, PRD y PAN.

De acuerdo con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, Morena y sus satélites pierden la capacidad de cambiar a voluntad la constitución y de aprobar solos el presupuesto federal del año 2022. Adicionalmente existe una eventual reforma fiscal que ya no será al gusto del presidente.

Según los resultados que anunciaron las autoridades elegimos como gobernador de Nuevo León a Samuel García. Les quiero anunciar que los que esperan que Samuel cambie su estilo y su personalidad una vez que sea gobernador, se equivocan totalmente. Es como esperar que el novio, o la novia, va a cambiar solo porque se han casado. Eso no va a pasar.

El Samuel que vieron durante la campaña, el Samuel juguetón, misógino, machista, superficial, despectivo con la gente, falto de humildad y sencillez, -no se me olvida que un día le contestó, a un ciudadano que le pidió algún asunto, “no soy tu gato”- Ese Samuel no va a cambiar.

Tengo que decir a su favor que ha declarado, en múltiples ocasiones, que cuando le señalan sus errores escucha y se propone cambiar su conducta. Y si, lo he visto escuchando y aceptando sus errores, sin perder el control de sus emociones.

Los retos que tiene adelante son muy grandes sin embargo no me preocupa su capacidad de negociar con el congreso del estado. Lo que si me preocupa es que solo tiene tres meses o cien días, para mostrar que si sabe qué hacer para renegociar la participación fiscal de Nuevo León con la Federación. Son muchos los críticos que le señalarán sus errores si se llega a equivocar en algo.

Su éxito depende también de la conformación de su equipo de trabajo para operar tanto política como socialmente.

La planeación no me preocupa, tenemos un plan mayor con un horizonte hasta el 2030, realmente solo tiene que seguir lo que los expertos de Nuevo León, que son muchos, han estudiado y preparado para el plan 2030.

Queríamos un gobernador con las manos limpias y por eso elegimos a Samuel, ahora toca apoyarlo y ayudarlo a que logre los resultados que todos, incluido el propio Samuel, hemos soñado para Nuevo León.

Cada uno de los votos que recibió es un compromiso de los ciudadanos para apoyarlo y ayudarlo. Desde este punto de vista debemos hacerle saber que no está solo, Nuevo León está detrás de él.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Opine usted: hirampeon@gmail.com