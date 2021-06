Michiel Chacon: La tormenta que se avecina

El domingo pasado se concluyeron los juegos políticos y se retoma la estrategia de recaudación fiscal, ya sea por nuevas reformas, reformas en curso o por auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Vamos a recordar cómo han venido dándose los principales cambios:

a) Esquemas reportables: donde el contribuyente tiene que reportar, lo que para el SAT podría ser una evasión fiscal, sin tener en consideración la opinión del contribuyente, es como si en una partida de cartas fuera obligatorio jugar con cartas abiertas.

Aunado a esto, las reglas no fueron de todas claras ya que al inicio no había un límite, luego se crea el acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará el reporte del esquema reportable (100 millones de pesos de beneficio fiscal obtenido o esperado) y después viene la contradicción, donde se crea un esquema no reportable, es decir, al final se tiene qué reporta algo.

b) CFDI de traslado: dicho Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) no estaba en operación derivado a que faltaba un complemento en donde se incorporara la información de la Carta Porte conforme a los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Esta obligación será para quien transporte la mercancía y se cumpla la legan estancia en el país.

c) Subcontratación laboral: Un tema controversial, donde lo más relevante fue el cambio en el término de subcontratación laboral a servicios especializados para aquellos servicios distintos a la actividad del contratante, es decir, actividad no preponderante.

Con esta aclaración, se entenderá que todo aquel servicio externo, como limpieza, seguridad, enfermería, entre otros; podrá seguir proporcionándose al contratante, siempre y cuando tenga su registro en la Secretaría de Trabajo y entregue información pertinente a los empleados al contratante, entre otras obligaciones.

Estimado Lector, estas han sido los principales cambios que han transcurrido en el año, aun falta ver qué viene después del cierre de las votaciones, por lo que es importante estar al día y evitar posibles sanciones y/o multas.

El autor es Contador Público Certificado, miembro de la Comisión Fiscal del ICPNL, Director en la firma MCM Profesionales.

Opine usted: mchacon@mcm-mx.com