Kruno León Sierra: Lo que no se dice de la NOM-035-STPS

Apreciable lector mucho se ha hablado sobre la Implementación de la NOM-035-STPS en nuestro país, y es que al ser una Norma Oficial, cualquier tipo de empresa está obligada a su implementación, de lo contrario las multas realmente son cuantiosas, oscilan entre 26 mil y 535 mil, considerando solo la multa por no haber cumplido con la implementación, a esto se le puede agregar que existan trabajadores que hayan sido víctimas de algún suceso traumático dentro de la empresa en cualquiera de sus “versiones” que considera dicha norma y que deban ser indemnizados por la empresa.

Muchos empresarios lo ven como una inversión innecesaria ya que pareciera que dicha norma esta única y exclusivamente enfocada a la protección de los trabajadores y su salud emocional (incluso física). Sin embargo, se está dejando de lado la idea de que una empresa es un sistema que opera como un engranaje. Entre las evaluaciones realizadas de la NOM-035 al interior de las empresas, como psicólogos estamos viendo un sistema que debe de moverse en armonía a partir de cada elemento que la conforman y para esto hacemos uso de la psicología organizacional.

De este modo nos hemos encontrado con sistemas que no funcionan con normalidad o cadenas rotas que los directivos no saben que existen y que han estado dañando a la empresa desde adentro. Los siguientes son algunos ejemplos que hemos encontrado en la implementación de la norma al interior de algunas empresas:

· “Bullying” entre compañeros lo cual incide en que los trabajadores víctimas de este tipo acoso abandonen su empleo, lo cual le genera a la empresa mayor cantidad de contrataciones y elevado gasto en capacitaciones. Esto conlleva que deje de ser una empresa atractiva para trabajar en ella.

· Mobbing laboral: Hemos notado que este viene de parte de los mandos medios y altos hacia los subalternos. Lo cual en una auditoria puede significar una puerta para una demanda laboral por acoso, además de pago de una indemnización y gastos psicológicos.

· Falta de Liderazgos internos, lo cual genera que algunas áreas no estén en armonía, esto a su vez retrasa los procesos al no existir una adecuada interlocución, ocasionando acumulación de trabajo, cargas de trabajo excesivas, incompetencia para delegar responsabilidades al talento humano.

· Falta de un esquema de perfiles de puestos por competencia donde han ido “aprendiendo” en la práctica, estando en puestos no aptos para su perfil profesional. Según lo que reportan las evaluaciones de la NOM*035, estas personas están sometidas a altos niveles de estrés debido a no contar con la debida preparación en el área, al exigir resultados positivos a corto plazo. Tener un perfil de puesto por competencia asegura tener resultados óptimos a corto plazo, identidad del empleado con la empresa al estar donde debe de estar y un mayor sentido de responsabilidad y eficacia.

Como podemos ver, la salud mental, física y emocional depende de muchos factores dentro de nuestro sistema (empresa). Los trabajadores son los engranes que la hacen moverse, que la hacen funcionar. Si uno de estos engranes por pequeño que sea deja de hacer su función lo más seguro es que empiece a tener fallas, si omitimos la falla, a largo plazo puede romperse y tiene que ser sustituida o incluso puede dañar a otro engrane de mayor tamaño y será una reparación aún mayor.

Es decir, la NOM-035 tiene un doble efecto, por un lado, cuidar de la salud mental de nuestros empleados, dándoles un sentido de identidad con la empresa, cuidando su trabajo y haciendo que la empresa sea atractiva para la fuerza laboral, cotizándose como empresas socialmente responsables y de resultados positivos en todas las áreas. Pero también por otro lado busca que el empresario no tenga que gastar en contrataciones no acordes a las necesidades de la empresa, evitando rotación de personal, bajas por tema de acoso, agilización de procesos laborales, aprovechamiento de la maquinaria con personal altamente capacitado, identificación de malos liderazgos y realizando los cambios necesarios para una comunicación asertiva.

Recuerda que la NOM-035-STPS va más allá de evitar un daño emocional severo en las personas que hacen que nuestras empresas sean lo que son, al identificar lo que muchas veces los dueños y directores no ven, busca asesoría de expertos en la NOM-035-STPS para obtener la mejor estrategia para tu negocio, y como decía mi Padre “Si no me dices en que estoy mal, siempre pensare que estoy en lo correcto”.

El autor es psicólogo clínico experto en capacitación y desarrollo humano.

Editorial@elizondocantu.mx