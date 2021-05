Javier Amieva: ¡México, un país desarrollado en esta generación!, Barbosa Sahagún

México es para Texas más que un vecino y socio comercial, es la extensión de familias con más de once millones de mexicanos auto desterrados de un país falto de oportunidades emigrados en búsqueda de éstas y en la simple pero dolorosa búsqueda de seguridad para sus familias por la violencia sin límites inoculada y alimentada por la división nacional que ha conseguido la actual administración; nos preocupa este Junio 6 y también, que al cumplirse este 2021, los 500 años de la conquista Española, aquel que se rasga las vestiduras y exige disculpas a España sea el mismo que someta México a los sueños de un “falso Mesías”.

Luis Fernando Barbosa Sahagún, miembro del consejo de administración de la The International Chamber of Commerce (ICC), nos compartió las siguientes reflexiones en respuesta a un sensible discurso del político Enrique de la Madrid en el Encuentro Empresarial “Sí por México”.

“Vaya claridad de pensamiento, me tocó convivir con él -Enrique de la Madrid-en la cámara de diputados en la LVIII legislatura federal y vaya que sonaban bien sus participaciones en comisiones y en el pleno; pero ahora mucho más hecho, con más experiencia que te da la vida pública y el ejercicio del poder, podemos ver cómo alguien del PRI con exquisito nivel intelectual, con un nacionalismo progresista y de avanzada, nos invita a pensar con horizonte de miras un MÉXICO DISTINTO y como pasar, sin pretender ser una potencia mundial, a hacer un país desarrollado en esta generación !!!! Partiendo de nuestras diferencias, logros y fracasos, de nuestros excesos, aciertos, pero también reconociendo nuestro pasado de corrupción y estatismo; PERO RECONOCIENDO TAMBIÉN A LA FORTALEZA DE LAS INSTITUCIONES y de su gente de lo que hemos logrado hasta hoy.

Creo firmemente que AMLO llegó al poder en el mejor momento y con un gran liderazgo como VICENTE FOX, y teniendo esta visión de mexicano pensaba que ese hombre al igual que Fox, iban a cambiar a México, cual gran tlatoani, y ciertamente con políticas de izquierda, con las que no comulgo, iba a cambiar el rostro a México, sin transformarnos en Venezuela, oh triste realidad, sigo creyendo que nadie queriendo a México como lo creo hace AMLO, destruya al país, teniendo tan cerca el último experimento social comunista, me niego, aunque todos los movimientos y políticas apunten hacia allá.

El tema es que debemos de pensar en que un solo Hombre NO puede cambiar a México, nada más absurdo e ilógico que ello, a México lo cambiamos TODOS, porque todos en la mayor o menor medida hemos sido partes de ese cambio, y así debemos de continuar en un país participativo, incluyente, tolerante, pero con buen talante.

Hoy más que nunca reflexiono con la gente, participo, expreso y escribo en redes sociales, pero también en la calle, apoyando y convenciendo NO POR UN PARTIDO POLÍTICO, sino por el bien común y por hacer recapacitar a la gente hacia dónde vamos”.

Esta platica de Enrique de la Madrid es una muestra clara de lo que nuestros políticos deberían tener como visión, pero no solo ellos, TODOS COMO SOCIEDAD y ahí si somos una gran clase social media que es motor de nuestras ambiciones, timón de la nación de cómo queremos llevar nuestra economía, cultura y educación.

Última reflexión…. en esta misma línea de pensamiento…. me pregunto.... ¿Qué es un fracaso?, definido por los grandes inventores, músicos, millonarios, artistas plásticos y gestores del éxito político y social, Un fracaso es literalmente un paso más al éxito y saber el cómo NO HACERLO, es un aprendizaje y un método de comprobación de cómo no hacer las cosas; Señores nuestro pasado está lleno de desaciertos y de corrupción, pero también de grandes logros que nos colocaron en ser la economía número 14 del mundo y estar en el G-20.

Háganlo saber que nuestro pasado ciertamente habrá que corregirlo, pero no significa que nos olvidemos de pasar a la mesa del desarrollo, estando tan cerca con una visión tan miope para inmolarnos en el ayuno y muerte de nuestra nación con políticas del pasado, porque ahí precisamente perteneceremos todos si no hacemos algo para cambiar este 6 de junio; pero también para apuntar y criticar a los gobiernos que vengan y señalarles las cosas que estén mal aún y cuando el partido político que sea de nuestra preferencia haya sido agraciado por el voto popular.

Creo que Fernando Barbosa Sahagún es: ¡Un mexicano convencido que podemos lograr ser una gran nación desarrollada en esta generación!