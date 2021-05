Luis González: La emergencia climática y las posturas energéticas

Estimado Lector, nos encontramos en una etapa de transición energética que fluye aceleradamente derivado de la emergencia climática.

En nuestro país tenemos 45 millones de vehículos, con una antigüedad promedio de 15 años. Y cada año se venden alrededor de un millón 300 mil vehículos nuevos. Aún y si todos los vehículos venta en las agencias fueran eléctricos, tomaría varios años en que se cambie toda la flota vehicular a eléctrico, pero se podría acelerar este tiempo si los automóviles actuales se pudieran transformar a nuevas tecnologías más económicas o bien de implementen incentivos para el cambio.

Hoy vemos la reactivación de la refinación del país en búsqueda de la soberanía energética, teniendo como objetivo que las gasolinas y el diésel sean hechos en México.

Pero es muy interesante ver lo que se está realizando en otros países como en España.

En este país el Gobierno está evaluando elevar los impuestos en el diésel y las gasolinas y creará un nuevo impuesto sobre el uso medio real del vehículo en sustitución de otras figuras fiscales actuales como el impuesto de matriculación.

Para España 2025 se encuentran desarrollando una estrategia de largo plazo en la que destacan gran interés para realizar la sustitución de los automóviles de combustión interna por modelos cero emisiones.

Ya están desarrollando una estrategia intersectorial que agiliza la implementación del ecosistema de los vehículos eléctricos y de gas natural, impulsando su fabricación en España, dando principal interés en la producción, reutilización y reciclaje de baterías, asimismo buscan desarrollar los puntos de recarga para impulsar la compra de este tipo de unidades.

Adicionalmente buscan elevar progresivamente los impuestos sobre el consumo del diésel y de la gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en los ocho principales países de la unión europea.

Tienen la meta de cambiar el modelo tributario, en el que pagará mayores impuestos quien genera mayor contaminación.

Para el año 2050 aunque suene muy lejano, es un tiempo muy importante para realizar ajustes que eviten mayores catástrofes derivadas de la emergencia climática, esperan tener menos vehículos privados y más vehículos compartidos, más bicicletas y transporte público. Según el Gobierno de España la movilidad se verá transformada, que cada vez será más económico, eficiente y competitivo lo cual formara el mayor porcentaje de unidades de transporte en ese país.

Aunado a esto los automóviles autónomos impulsaran en mayor medida este cambio, disminuyendo los congestionamientos vehiculares lo cual reducirá significativamente los tiempos de traslado así como los consumos de energía por vehículo, generando un menor impacto en emisiones y detonando mayores áreas de esparcimiento en cada una de sus ciudades.

El transporte urbano, el gobierno de España busca una transición hacia la sostenibilidad y la inclusión, con este principio , buscaran implementar leyes que tengan como fundamento principal la salud, la inclusión para todas las edades y sobre todo hacer más consiente a la población con el propósito de detonar los cambios positivos en todo lo relacionado con el transporte.

Adicionalmente buscan adaptar áreas para no tener emisiones como en los puntos centrales de cada población y en áreas recreativas, no solamente para disminuir la contaminación del aire, si no también eliminar la acústica. Buscando eliminar de forma colateral los accidentes viales.

La logística en el ámbito urbano buscará un marco normativo que impulse el uso de vehículos sin emisiones, regulando las el reparto en horas pico de tráfico.

El uso del transporte público, analizando e implementando la eficiencia en rutas y frecuencias mediante técnicas de inteligencia artificial son iniciativas para la disminución de emisiones.

Podemos decir que nos encontramos entrando en una etapa del principio del fin de la era del petróleo, pero todavía no se sabe a ciencia cierta si todo cambiará en una década o bien en cincuenta años. Lo que sí es una realidad es que los países europeos, así como China, Estados Unidos, Japón, etc. están en una carrera contra reloj para implementar tecnologías limpias. Dejando atrás la apuesta por el petróleo.

Estimado Lector, en el área metropolitana de Monterrey, ¿cree usted que podemos implementar medidas que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida y una des carbonización de nuestra ciudad?

Gracias, ¡Hasta la próxima!

El autor es CEO de Petroland, ex Director General de Franquicias Pemex y constructor de Estaciones de Servicio. Comercializador Autorizado de Gas Natural Licuado y Comprimido de la CRE, miembro del PEI/NACS y Consultor en Eficiencia Energética.