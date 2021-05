José Emilio Caballero: Unas elecciones más grises que verdes

Cada 3 años escuchamos por muchos medios la misma frase: “estas elecciones son las más importantes para el futuro del País”. ¿Será que realmente el futuro y rumbo del País vaya cambiando o mejorando cada 3 años? ¿Y este futuro se mide en años, décadas, siglos o milenios? Generalmente pensamos en el País y en el entorno que les dejaremos a nuestros hijos y nietos. Si quisiéramos dejar un mejor país para las siguientes décadas y siglos se necesita trabajar en planes de largo plazo. Es por esto que, si realmente estas elecciones son las más importantes para el futuro de México, debemos de analizar las propuestas de campañas y lo que ofrecen los candidatos a largo y no a corto plazo.

Lamentablemente, se han escuchado muy pocas propuestas de largo plazo. Muchos discursos de candidatos parecen disco rayado y particularmente en estas elecciones se han dedicado más a la guerra sucia y atacar a sus adversarios, que a plantear compromisos reales. Todos queremos tener un México mejor y esto implica mejorar en salud, bienestar, seguridad, economía y transporte, entre otros. Pero uno de los factores más importantes que tenemos que cuidar si queremos construir una mejor nación es el medio ambiente. La sustentabilidad y el medio ambiente han sido tomados como uno de los principales ejes en las campañas; pero de otros países, no de México. Ahí tenemos el ejemplo de Biden en Estados Unidos, que recién llegando a la presidencia, cumplió con su promesa de regresar a su país al tratado de París y firmó órdenes ejecutivas encaminadas a combatir el cambio climático.

Una meta muy clara que se estableció con la reforma energética en la Ley de Transición Energética era el porcentaje de energías limpias en la generación de energía eléctrica del país: 25 por ciento para el 2018, 30 por ciento para el 2021 y 35 por ciento para el 2024. Andamos muy lejos de lograrlo y a pesar de que México se comprometió con la comunidad internacional por medio del Acuerdo de París, hoy en día el Gobierno federal le apuesta a la energía no renovable, fortaleciendo a Pemex y a CFE. Metas como estas son las que deberían de estar buscando y defendiendo los candidatos que están a favor de un mejor medio ambiente. Algunos incluyen propuestas ambientalistas en sus discursos y planes de gobierno, pero solo lo dejan como una simple mención. Al menos yo, no he visto que lo propongan con métricas y metas claras, cuantificables.

Para estar más informados de lo que proponen los partidos, el INE publica en su página web las plataformas electorales, que define como: “propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos políticos nacionales en sus declaraciones de principios y descritas en sus programas de acción”. Y en un simple ejercicio de búsqueda de sencillas palabras como: Renovable, Medio Ambiente, Sustentabilidad y París; nos encontramos que unos partidos ni las mencionan y los principales partidos en promedio las mencionan si acaso 3 veces. Puede ser una métrica muy vaga, pero si se compara con las palabras como: salud y seguridad, éstas son mencionadas en promedio setenta y cuarenta veces, respectivamente.

El que se mencione el medio ambiente y la sustentabilidad en estos documentos de plataformas electorales no es garantía de que se trabaje en ello o no, pero si nos puede dar una idea del peso que tienen dentro de sus propuestas.

Parece que no se aprendió de las elecciones de nuestro país vecino en donde Trump apoyó las energías sucias y Biden las renovables; esto fue uno de los mayores contrastes entre sus campañas. Hay encuestas como la de “Politico”, que muestran que 69 por ciento de las personas registradas para voto estaban a favor de la transición de energías fósiles a renovables.

En México, también hay muchas personas a favor de la transición energética y tomando esto en cuenta, la oposición podría diferenciarse de las políticas energéticas del gobierno federal con Morena.

Un México sustentable y protector del medio ambiente es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y nietos. Los partidos pudieran aprovechar más el contraste de visión a largo plazo entre energía sucia y limpia, pero estas elecciones parecen más grises que verdes. ¿O no?

El autor es Director General de SOLARDEC, empresa regiomontana líder en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos.