Javier Amieva: Elecciones en México, la oportunidad para controlar “El Territorio”

Hoy, a tan solo dos años de haber capitulado en la “guerra contra el narcotráfico” en México, iniciada por Felipe Calderón, su predecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cambió de estrategia, por ello las próximas elecciones del 6 de Junio en México podrían delimitar a que territorios y a que grupos de narcotraficantes pertenecerán los distintos municipios de México, hoy convertidos en “territorios disputables y votables”.

Con el asesinato de Abel Murrieta, que fuese fiscal general de su estado, Sonora, y que buscaba la alcaldía de Cajeme, Sonora, se llega al asesinato político número 83 en México desde septiembre pasado, en lo que es la elección más grande de las mafias que se encuentran asesinando a los candidatos que no les convienen o a aquellos que no se pliegan a sus amenazas.

De acuerdo con Bloomberg, “La elección determinará quién controla la cámara baja del Congreso, 15 gubernaturas y cientos de municipios. MORENA y sus aliados todavía están proclives a mantener el control de la cámara de diputados, pero sus esperanzas se desvanecen de capturar una mayoría de dos tercios que podría permitir a AMLO buscar cambios constitucionales para fortalecer el control estatal de la energía…los asesinatos políticos aumentaron en más de un tercio desde la última votación de mitad de período en 2015, cuando se registraron 61 en un lapso de nueve meses”

AMLO argumenta que, “estos son efectos corrosivos de la corrupción en gobiernos pasados que están alimentando la violencia en México”. Su gobierno, dijo el viernes que está analizando cerca de 400 denuncias relacionadas con la violencia electoral y que 148 candidatos han recibido protección; sea cual sea su discurso, el hecho de no enfrentar en forma decidida a las mafias, de tratar de acercarse en forma “no violenta” y “con abrazos en vez de Balazos” ha dejado la cancha abierta a lo que hoy prácticamente no se puede controlar y podría desembocar en un estado Narco, como lo fue Colombia.

Recién tomo posesión López Obrador, en los primeros meses lucho, decididamente contra los grupos que robaban gasolina y que habían diezmado a PEMEX y al país por décadas, esto en parte necesario para los fines de controlar el petróleo y acabar con la Reforma Energética, algo que siempre ha tenido en su cabeza desde que era precisamente él quien ordenaba las tomas de instalaciones petroleras en el pasado. Los “huachicoleros”, decidieron primero obtener el control de los municipios y en ello están.

La agencia noticiosa estadounidense afirma que “…la mayoría de los asesinatos quedan sin resolver en México, según muestran los estudios. Gran parte de la conmoción se ha concentrado en estados interconectados: Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, el Estado de México y Michoacán” la violencia electoral tiende a ocurrir a nivel municipal, donde las pandillas ejercen presión para influir en el resultado con la esperanza de asegurar un mayor control sobre el tráfico de drogas y otras actividades criminales.

“NO TENGO MIEDO” había declarado semanas antes de su asesinato Murrieta, quien había prometido limpiar el municipio de Cajeme de violencia y narcotráfico.; hoy, nadie ha sido arrestado por su asesinato.

Decenas de candidatos registrados han sido liquidados en el camino, otros posibles han sido amedrentados, algunos han sido más cautelosos, y posiblemente seguirán de activistas pero no serán autoridades de municipios donde las mafias gobernaran bajo formatos “Democráticos”

“Una de las esperanzas que se retiró de la elección, fue Cristina Delgado, dijo Bloomberg, una política de oposición que planeaba postularse para la alcaldía de un municipio contiguo a la ciudad de Oaxaca. Un día fue intimidada “Este es mi territorio y tiene un jefe. Te mataré cuando llegues”, decía parte de un mensaje que Delgado confirmó haber recibido.

En la frontera norte, en Tamaulipas uno de los estados distinguidos por mostrar oposición al partido en el poder, ha visto desfilar uno por uno de sus últimos tres gobernadores a la cárcel por habérseles vinculado a desfalcos, robos y ligas con los grupos de narcotraficantes y el actual gobernador Cabeza de Vaca, se encuentra literalmente a unos pasos de ser aprehendido y encarcelado.

En dos semanas México llega a las mayores elecciones de su historia en medio de un clima no de desgobierno pero si de un gobierno autoritarista que no permite dialogo, al que no le importan los medios para lograr sus fines –personales y discutibles o no-, sin embargo esa arrogante política e inflexible postura ha sido campo fértil para los grupos de violencia que podrían ser los que se impongan y quienes gobernarán a México, en cada municipio, por las próximas décadas.