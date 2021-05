Víctor Romero: 7 de junio, regreso a clases

Buen día queridos lectores muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología.

Se ha especulado mucho acerca de la apertura de las escuelas, con una gran polémica después de que el gobierno decidiera primero abrir los centros nocturnos antes que las escuelas. Sin embargo hay dos razones de peso para poder hacerlo; la primera es que es un mito que a los niños no les da covid, si les da y pudieran estar en riesgo; el segundo y no menos importante es que se requería que el personal docente y personal educativo estuviese vacunado.

La realidad es que muchos planteles sobre todo en escuelas públicas no están en condiciones aún para su apertura; pero bueno, esto será tema para otra columna. Platicando con algunos directores de colegios aún siguen en la deliberación del mejor formato para la continuidad de las clases.

Me he preguntado si hemos tomado la mejor decisión en cuanto a educación híbrida se refiere, un modelo que ya se implementó hace más de 6 meses en muchas universidades, pero, aún no lo hemos probado, no sabemos si en realidad será funcional y si los profesores estarán preparados para manejar un nuevo formato de clases; lo único que si puedo asegurar, es que llegó para quedarse y habrá que mejorar la experiencia del tomar una clase.

Hay mucha tarea que hacer, si los papás pensamos que este regreso a clase será entregar a los niños al colegio para que se responsabilicen de educarlos 8 horas, estamos equivocados; los padres seguiremos apoyando y siendo responsables del formato de aprendizaje en casa.

La pandemia nos ha enseñado a ser familias hogareñas, de convivir gran parte del día y de asegurarnos de fomentar la convivencia familiar. Por su puesto que esto es una muy buena noticia.

Una de las cosas que más disfruto es el conocer nuevas personas y platicar cosas diferentes. Después de vivir esta pandemia es de las actividades que más disfruto; una charla casual acompañada de un buen tequila y una buena cerveza; muy agradecido con Dios por permitirme disfrutar intensamente estos momentos.

Tuve la fortuna de acompañar la escritura con un café gourmet de muy alta calidad, hacía mucho que no probaba un café con estas características, agradezco mucho a Amalay café el gran detalle que han tenido conmigo; un café arábigo de Chiapas, tostado medio, con notas frescas y florales; con un aroma intenso, acidez media y un sabor fresco y profundo.

La próxima semana platicaremos de la tecnología atrás de manejar un tracto camión, conoceremos los simuladores que se utilizan para el entrenamiento de los operadores.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.