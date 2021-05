Ginnie Dorado: Creencias Sociales y el impacto en el desarrollo del Talento Femenino

Cuando hablamos del crecimiento del Talento Femenino , uno de los factores limitantes que tiene más impacto son las creencias sociales que se desdoblan en estereotipos.

Un estereotipo es una percepción exagerada para describir a una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades. Detrás de un estereotipo están nuestros juicios, es decir nuestra educación, cultura y contexto, y es a partir de estos juicios que nos relacionamos, o no, con lo demás.

El estereotipo de género es la manera en que “describimos” y “explicamos” cómo deben comportarse, relacionarse y lo que se espera de los hombres y las mujeres en sus diferentes dimensiones de vida (trabajo, familia y el espacio público). Y cuando no se cumple con lo esperado, como ser súper mamá, súper esposa, súper mujer se presenta la culpa, …y esto solo termina en un súper cansancio. La culpa es una emoción tan fuerte que se vuelve un “techo de cristal” por que no lo vemos, pero limita nuestro actuar.

No hay que olvidar, que este tipo de estereotipos afectan por igual a hombres y mujeres, sin embargo estos tienen un particular efecto negativo en el ámbito social, político y laboral en las mujeres. Hablemos de algunas estadísticas, de acuerdo a la ONU (2021) el 49.5% de la población mundial son mujeres, esto es unas 3,811 millones de personas, pero de ellas solo un 47% de quienes están en edad de trabajar lo hacen (el terrible contraste es que el 74% de los hombres en edad de trabajar están activos). ¿Cuántas mujeres son jefas de estado a nivel mundial? tan solo 20; En México no hemos tenido ninguna Presidenta, y en Nuevo León ninguna Gobernadora y, ¿qué porcentaje de mujeres ocupa posiciones ejecutivas a nivel Mundial, México y Nuevo León? Menos del 28% de los cargos son ocupados por mujeres. Y si nos vamos a las TOP 10 de las empresas Regiomontanas, ¿cuantás mujeres son CEO´s? Y si hablamos del trabajo doméstico: las mujeres dedican 4.2 horas más que los hombres a las labores del hogar diariamente.

Gobierno y organizaciones han hecho grandes esfuerzos por crear normas que eliminen este tipo de estereotipos y por ende la brecha de género, pero hay un componente social de la que cada uno de nosotros debemos de hacernos cargo, aprendiendo a retarlos y modificarlos.

¿Cómo aceleramos el desarrollo y crecimiento del talento femenino? En el hogar con el fortalecimiento de la “Paternidad” en la pareja el equilibrio en las responsabilidades del hogar, y red de apoyo con los hijos (parejas-parejas) ; mientras que en el trabajo a partir del reconocimiento y retroalimentación oportuna, un jefe (sea hombre o mujer) mentor, red de mujeres, igualdad de oportunidades laborales, y sobre todo esquemas de flexibilidad laboral (horarios, licencias maternidad-paternidad, planeación de la movilidad, trabajo a distancia, banco de horas).

Y no olvidemos, el trabajo para erradicar esto debe empezar desde los niños y jóvenes, especialmente en casa y aulas, a partir de rehacer el constructo de valores actuales y la revisión de las atribuciones en función del género, pero esto no significa que no debamos hacerlo también en nuestras organizaciones. ¿Qué estereotipo esta anclado en tu casa y en tu empresa? ¿Y cómo vas abonar para modificarlo?

La autora es Socia Fundadora de THINK TALENT, Consultora de Talento y Coach Ontólogica Ejecutiva, además de ser Socia de ERIAC Capital Humano.