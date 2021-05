Víctor Romero: Gana dinero automatizando tus propiedades en Airbnb

Invertí mi dinero en un departamento en la playa el cual rento a través de plataformas digitales, llegó el recibo de luz y me fui de espaldas, dejaron el aire acondicionado prendido y la puerta del balcón abierto. ¿Te suena conocida esta historia?

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

A partir de la aparición de plataformas digitales para la administración de renta vacacional como Airbnb, booking, homeaway entre otras muchas más; inversionistas se han volcado a colocar sus propiedades a través de estas plataformas.

Pero ¿qué sucede cuando se operan a control remoto las propiedades y se tiene a un co-host que hace el trabajo de recibir y atender a los huéspedes? En la mayoría de las ocasiones terminan saturados de propiedades y al final se atiende de forma deficiente las unidades.

Automatizar es una de las soluciones que las plataformas sugieren y empujan se implementen; me refiero con automatizar, el hacer autónomo el check in y el check out, pero hoy en día se requiere ir más allá, no solo controlar el proceso de inicio y de fin, sino también el proceso durante de.

Hay muchos factores que influyen en la experiencia del huésped durante su estadía; como lo platiqué en una columna anterior, automatizar con IoT (Internet de las cosas por sus siglas en inglés) no requiere de una inversión mayor a quince mil pesos. Automatizar significa tener el control no solo de dar acceso sin estar presentes, sino de activar los diferentes equipos, para ello tomaré el ejemplo de un departamento en playa; el hub permite interactuar con equipos que funciones con control remoto infra rojo (mini splits, televisiones, cajas de cable, ventiladores, etc), también mediante IoT es posible controlar la iluminación, si el consumo de corriente no supera los valores límites de un “smartplug” se pueden controlar ventiladores de piso, frigobar, lámparas de piso y mesa; por último, IoT puede incorporar sensores (de luz, contacto, temperatura, humedad y movimiento) por ello, es muy sencillo dejar programada una instrucción de que si la puerta de la terraza está abierta más de 25 segundos, apague los aires acondicionados y permita volverlos a prender una vez que la puerta de la terraza esté cerrada.

Cuando se logra automatizar la propiedad y contar con un proceso y procedimientos, la propiedad aumenta su rentabilidad por lo menos un 20%

Hoy acompañé la escritura con un café expresso, helado con leche, frio (con hielo, no frapé), adoc para un día de mucha humedad y mucho calor.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.