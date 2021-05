Víctor Romero: Cómo prepararse para el siguiente ciclo escolar

Todos esperamos regresar presencial el próximo ciclo escolar, sin embargo lo híbrido continuará.

Muchas gracias queridos lectores, por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Este ciclo escolar que está terminando, creo que en algunos sectores de la población, fue un año perdido, con todas las complicaciones de compartir un “Smart Phone” para que tome clases toda la familia, difícilmente se aprovecharon las clases.

Una de las grandes ventajas es que el modelo híbrido proporciona es la facilidad de tomar clases desde cualquier ubicación; pronto estaremos viendo una evolución al “on demand” y ahora sí, el tomar clases será también en cualquier momento.

Les comparto la lista de cosas que seguramente se van a requerir para el próximo ciclo escolar: 1.Computadora portátil, hoy en día es posible encontrar laptops con precios muy accesibles y facilidades de pago.

2.Acceso a internet, preferentemente conectado mediante un cable de ethernet al modem, con una velocidad estable de 10Mbps simétrico (10Mbps de subida y 10Mbps de bajada)

3.Una silla ergonómica, acompañada de un escritorio, preferentemente en un área asignada en la casa para estudio.

4.Cámara externa por conexión USB para la laptop, una buena imagen siempre es agradecida del otro lado de la videoconferencia

5.Audífonos con micrófono integrado, esto te permitirá una mejor concentración en la clase y filtrar ruidos externos

6.Buena iluminación en el área de trabajo (para lectura) para evitar vista cansada o forzar la visión.

Muchas instituciones han trabajado en equipar sus aulas para poder generar clases de forma híbrida y lo veo como una gran ventaja, si me llego a enfermar, no me perderé la clase.

Al igual que algunas posiciones dentro de las empresas continuarán en formato home office, así como las juntas serán mucho más común por videoconferencia.

Se abre la oportunidad de estudiar en escuelas de otros países a un costo mucho más bajo y el ahorro de estancias fuera del país más todo lo que conlleva.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, que en un día nublado como hoy, cae muy bien.

Quiero compartirles una frase que escuché el día de hoy “Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. La conciencia es lo que eres; la reputación lo que los demás piensan de ti” Einstein. Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia.