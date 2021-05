Sara Lozano: De tantito en tantito, la oposición

Durante décadas las élites y los partidos políticos han trabajado para hacer muchas cosas bien, si no ya se hubiera caído el país, pero también muchas cosas mal y malas. Desde solapar la ineficacia del amiguismo, hasta robarse los fondos públicos para educación o salud. De tantito en tantito se normalizó el nepotismo simulando, la negligencia se hizo costumbre a conveniencia y las leyes se malearon a voluntad.

Normalizadas y solapadas de tantito en tantito, el sistema se volvió descarado. Más de medio siglo haciendo política flexible, torciendo principios y ahorcando la ideología. Con tal de ganar, partidos de derecha e izquierda se coaligan, ¿qué más da que el programa de gobierno sea un pegote sin coherencia ni razón? Las élites económicas en algún difuso momento empezaron a capitalizar los meneos en la política, con tal de ganar un contrato repartieron un moche, abrieron una empresa ad hoc o prestaron su nombre.

Tal vez no se dan cuenta porque no les enseñaron o quizá no les importa porque no se daba importancia a gobernar atendiendo al pueblo. La preocupación por las instituciones, por la legalidad, por el Estado de Derecho entraron a su agenda y a su discurso cuando los populismos empezaron a destronar a las democracias de Latinoamérica.

Aquellas élites, hoy oposición, dan palos de ciego tratando de convencer a la gente, de recuperar su confianza. Lanzan alertas porque un presidente está debilitando a las instituciones, aunque en décadas las instituciones poco hicieron por y para la gente. predicen el peor fracaso económico, como si la pobreza y la desigualdad no eso no fuera el día a día de gran parte de población; afirman que ellos saben, por eso mejorarán tales o cuales apoyos o invertirían mejor. ¿De ese tamaño fue su ceguera? ¿la estrategia fue pedirles que cambie lo que les está beneficiando para regresar a ellos, los que saben cómo hacerlo mejor?

¿Cómo no iba a creer un pueblo tradicionalmente pobre, maltrato e ignorado en un presidente cuando los apoyos llegan sin coerción ni presiones de algún delegado? La situación en El Salvador es grave para agenda internacional, este país transita hacia lo que no es democracia. La Asamblea destituyó a magistradxs de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, rompió el pacto democrático que sostiene en equilibrio las balanzas del poder.

No estoy hablando de México, pero cuidado. El presidente Bukele tiene una popularidad arriba del 90%. En cuanto tomó posesión la nueva Asamblea, votó por la destitución con 64 a favor, 19 en contra y un ausente. Las élites predicen que quienes sustituyan a las autoridades jurisdiccionales salvadoreñas llegarán con fuertes cuestionamientos… del 10%, el de la oposición.

Cuidado porque estas condiciones no se crearon con Bukele, él llegó a un terreno arado. La fractura democrática empezó hace décadas, de tantito en tantito se aflojaron los principios con tal de ganar y así se desdibujó la visión de Estado. Y la oposición en su ombliguismo reacciona con soberbia, como si fuera la legítima dueña de la razón.

Cuidado #NL, en los debates de campaña se escuchan más valores flexibilizados que propuestas para gobernar con visión de estado.