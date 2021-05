Guillermo Godínez: El Infonavit no es dinero tuyo…

Por fin después de mucho tiempo pude saber cómo funciona el Infonavit y resolví varías preguntas que Yo y muchas personas me han hecho y la verdad no sabía responder, pero ahora sí.

Y es que a un amigo le sucedió de todo para poder obtenerlo: la primera fue que su RFC estaba mal y no le permitía que se diera de alta en el portal del Infonavit para saber mínimo el monto de dinero al que podía acceder.

Tienes que ir al SAT a que te den una constancia, lo que implica sacar una cita presentarte y que te la den. Como está mal el RFC en el Infonavit también está mal en tu Afore y tienes que ir con la constancia del SAT a tu Afore para que ellos te hagan el cambio y ya después de cierto número de meses aparezca corregida en los datos del Instituto.

Pero qué creen que al modificarlo ahora estaba mal su CURP, que me dicen es un error común al hacer modificaciones y pues ahí va de nuevo mi amigo al SAT para que le den una constancia actualizada de su CURP y llevarlo al Infonavit para que lo corrigieran y esperar otro tanto de meses para que apareciera correcto.

Ya por fin se corrigió y se metió a la página del Instituto y se pudo dar de alta y abrir su cuenta, pero qué tal que al momento de pedir su calificación para saber qué monto tenía de crédito no se lo podían dar porque en el Buró de Crédito aparecía que tenía un adeudo viejo con alguna institución y lo mismo le decía el Banco que también le iba a prestar porque él lo que quería era juntar su monto del Infonavit con un crédito bancario para tener oportunidad de comprar algo de mayor valor.

El Banco te dice traes un pendiente con alguna institución y no te podemos hacer tu corrida financiera hasta que lo arregles y no nos sale a nosotros con quién es o de cuánto es el monto del adeudo.

Pues hay que meterse al portal del Buró y si haces una consulta al año es gratis, pero si lo haces varias veces cada ocasión tendrá un costo, para que lo sepan.

Ya por fín supo lo que era y el monto era pequeño era por dos mil 500 pesos, pero la verdad es que él ni enterado de que lo debiera.

Lo pagó inmediatamente y nuevamente a esperar a que se viera reflejado el pago en el Buró y le quitaran la “tacha” en su record crediticio.

Estamos hablando de que ya van como nueves meses de todo este proceso. Finalmente ya pudo saber el monto que le otorgaba el Infonavit y era alrededor de un millón 200 mil Pesos. Monto que no le servía para lo que él quería comprar y se fue por un Cofinavit y esta parte es muy interesante, porque si es un crédito total del Infonavit si le prestaban el millón 200, pero si se iba a Cofinavit bajó a 460 mil Pesos aproximadamente el resto se lo prestó el Banco.

Ya un poco desesperado y harto de tanto tiempo, vueltas y procedimientos decidió que le ayudara algún asesor a tramitar toda la operación y los que contactó. Le pedían por sus honorarios de siete mil a 8 mil 500 pesos y la verdad es una cantidad fuerte.

Por otro lado una buena amiga que trabajó en el Infonavit le decía que él lo hiciera que era muy fácil y que sólo fuera siguiendo los pasos que te van indicando y la verdad así lo hizo y lo logró.

Créanme si él lo pudo hacer que es malísimo para las páginas de internet e irles entendiendo y siguiendo los procesos ustedes también lo podrán hacer.

Tienes que tomar unos cursos sobre tu crédito Infonavit en línea que aparecen en su portal y cada sesión te la van contabilizando y al terminarlas todas te dan un certificado que es primordial para el proceso de tu crédito.

Tienes que tener un avalúo de la propiedad que te piden tanto el Infonavit como el Banco para que cada uno te pueda otorgar el crédito.

No puede ser cualquier valuador tiene que ser uno que esté certificado y aprobado por cada una de las instituciones, pero si contratas a uno que lo esté por ambas matas “dos pájaros de un tiro” y te ahorras tiempo, procesos y dinero.

Llenas un formulario en el portal del Infonavit con los datos de la propiedad como ubicación; metros de construcción; que esté al corriente en el pago del predial y el precio en el que te lo están vendiendo.

También debes de tener vigentes tu identificación oficial como tu acta de nacimiento porque son documentos que te van a pedir.

Ya que lo tienes todo pides una cita en el portal y llevas la papelería y en ese momento te adjudican el crédito y te dan un documento que tienes que llevar a la Notaría donde vas a hacer la operación de compra-venta junto con el crédito del Banco.

También tienes que llevar un documento al departamento de Recursos Humanos, que te mandaron del portal del Infonavit, para que lo entregues en tu empresa y puedan irte descontando tus aportaciones subsecuentes para pagar tu crédito.

Ojo! Y esto es una de las grandes preguntas que antes hacía: Tu no tienes ninguna cantidad de dinero ahorrada en el Infonavit, salvo tu Subcuenta de Vivienda que es la que te administra tu Afore y que si tomas un crédito del Instituto sí será considerada dicha cantidad.

Cuántas veces no he escuchado gente que dice: Es que ahí tengo “equis” cantidad de dinero en el Infonavit que es mía y me le voy a consumir comprando una casa, aunque sea chiquita, pero de eso a dejárselos…

La verdad es que si no lo agarras no significará que se los estás dejando y vas a perder ese dinero. Esa cantidad de monto no es tuya y jamás lo ha sido durante todos estos años que has trabajado y aportado.

Lo que has hecho todos estos años considerando el monto de tu salario y tu edad es que tengas cierta puntuación que te permite que el Infonavit te pueda otorgar un crédito con dinero que viene de la Federación, pero que no es tuyo y si no tomas el crédito no estás perdiendo dicho monto, porque nunca ha sido tuyo.

Lo que sí es tuyo es tu Subcuenta de Vivienda, que te repito administra tu Afore y que te van a dar en el momento de tu jubilación. Ese dinero sí es tuyo.

Hago énfasis en esto porque hoy por hoy un crédito del Infonavit trae una tasa del 12 por ciento, cuando los Bancos de primer piso están ofreciendo desde el 7.5 por ciento.

Si a mi amigo el Banco le hubiera prestado todo el monto que necesitaba no hubiera tomado el del Infonavit, por estar en estos momentos en desventaja con las tasas hipotecarias de los Bancos.

La próxima semana les contaré que sigue después de firmar con el Notario…

¡Continuará!

El autor cuenta con más de 29 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).