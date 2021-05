Carlos Peña: Tras La reconquista del Rating

En décadas pasadas la parte más importante para el diseñar una casa para un arquitecto era el área de la sala donde era el centro de reunión en donde convivía la familia y unificaban criterios viendo algún programa de televisión cuando cada integrante de la familia regresaba de trabajar o de los estudios y ahora ya no es así.

Hoy ya no es así, la tecnología llegó y las nuevas generaciones tienen sus propias características de vivir y de también de consumir lo cual empezó afectar a las televisoras en su rating, dejando a lado costumbres por contenidos que no impongan horarios para ver algún programa específico y poderlo ver a la hora que puedan de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Los contenidos de las novelas, musicales, comedia, dejaron de ser atractivas hasta que llegó el Internet y las empresas digitales salieron afectas de una manera muy importante en su rating afectando las ventas de la televisora.

La alianza de Televisa con Univisión se hizo con la firme convicción de recuperar lo perdido en audiencia que se “movió” a otras plataformas donde el Internet y el celular vino a abarcar por medio de Streaming por suscripción y lo que Youtube domina.

Con dicha alianza Televisa se mantendrá como el mayor accionista de TELEVISA UNIVISION, con una participación accionaria aproximadamente del 45 por ciento como parte del acuerdo.

Tras la reconquista que Televisa quiere recuperar, podría ser la ultima jugada con la alianza con UNIVISION, su objetivo dominar el mercado de streaming que actualmente domina NETFLIX.

Al bajar el Rating las ventas fueron disminuyendo y por lo tanto las acciones de Televisa de $120 pesos por acción en el 2015 cayeron a los $50 pesos en 2021 una caída de 140% mientras que Netflix en el mismo año 2015 la acción tenia un valor de 79.50 dólares y ahora en 2021 su valor es $513 dólares por acción, un crecimiento de mas de 600%, las tendencias ahí están.

Los acuerdo de los activos de contenidos de Televisa serán contribuidos a cambio de aproximadamente 4,800 millones de dólares (mdd), UNIVISION pagará 3 mil mdd en efectivo, 750 mdd en acciones ordinarias de UNIVISION y 750 mdd en acciones preferentes de la serie B, con un dividendo anual del 5.5% y resto de contraprestaciones comerciales.

Nunca es tarde girar el timón del barco, Televisa tiene la experiencia en los contenidos, pero le falta adaptarse a las tecnologías donde va dirigido el presente y el futuro, espero que con este cambio haya contenidos para todos los gustos, pero antes les hago esta pregunta: ¿Merecemos el gobierno que tenemos? Porque tenemos como país una mala educación y estamos evaluados así a nivel mundial de acuerdo con la OCDE.

Y esta es una petición a las televisoras y a esta alianza que inicia Televisa Univisión, ya no realicen contenidos populistas que inyecten al morbo, al contrario hagan contenidos de cultura, conocimiento, hagan series de líderes, historias que ayuden a la audiencia a lograr sus metas, donde se alimenten de objetivos positivos, buenas noticias y no alimentar la subjetividad que alimenta la ignorancia, porque no se si se dan cuenta que por eso tenemos el gobierno que tenemos, dependientes a su merced.

El mercado de Hispanoamérica es muy grande y veremos próximamente más competencia y conviene a todos.

¡Hasta la próxima!.