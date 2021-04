Sara Lozano: Eslóganes para la gubernatura

No me gustan los eslóganes de ninguna de las siete campañas a la gubernatura, los panorámicos fueron multiplicándose hasta que llamaron mi atención y me metí a revisarlo en mis redes sociales.

Las propuestas de los partidos de primera creación quieren posicionar su logotipo y la imagen de su candidato, proyectos o metas #21 o solo 2021 me dejan suponer que están buscando el 3% de la votación en alguna elección para conservar el registro y meter alguna diputación plurinominal. No se alcanza a leer ni los nombres, y de verdad tienes que zambullirte en las redes para encontrarlos.

Déjame escucharte y A NL se le respeta siento que son frases que no crean un mensaje congruente. El primero me parece invitación a terapia de quejas, muy pasivo para una contienda. El segundo es reactivo y agresivo, ¿quién le falta el respeto a NL de tal manera para abanderar una campaña? ¿Se trata de diferenciarnos del resto del país?.

Vamos fuerte fue lo único que leí, no puedo imaginarme cómo se va fuerte o débil por el mundo. Tal vez fue la intención que guardara esas dos palabras para asociarlas con la Coalición Va Fuerte Por Nuevo León. Ahí tendría más sentido, condicionada al contexto. Y la verdad, Nuevo León en orden lo descubrí apenas hoy que me senté a verificar los posts, y sí, el estado es un desorden, pero la capital también.

Qué larga frase fue lo primero que pensé cuando leí “Vamos a poner nuevo a Nuevo León” ¿y qué le quiere renovar al estado? Después me topé con Puro Nuevo León y de verdad creí que hablaba del aire, las emisiones de las fábricas urbanas y del transporte; pero no, más bien es una pureza de espíritu regio e identidad neolonesa porque al rato vi las que parecen anuncio de restaurante. Y se acompaña con que “Yo soy el único que quiere que vayas a la universidad” o el único que no es de la vieja política o el único incorruptible. Ya más ego no pude seguir leyendo.

La estrategia de Juntos Haremos Historia es esconder el logo de MORENA en San Pedro, tan obvia que ofende. El panorámico sobre Avenida Constitución utiliza la imagen de la candidata y los colores del arcoíris para cada letra de su primer nombre y en San Pedro se limita al Verde. En la exploración de redes advertí que el nombre de la coalición y los logotipos de los partidos son más visibles en otros municipios. El único eslogan que encontré es Equipo Nuevo León.

Por eso no me gustan, no encuentro mensaje, son una selección de palabras y poses para llegar subliminalmente a lo que cada quien quiera imaginar y recordar. No hay compromiso ideológico, institucional ni plan de gobierno, me intriga leer plataforma electoral que entregaron sus partidos/coaliciones antes de los registros de candidaturas, ¿se acordarán?.