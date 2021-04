Hiram Peón: Las promesas de Clara Luz y Samuel García

Después de un recorrido por las declaraciones, que hacen referencia a sus promesas de campaña, de los cuatro candidatos a la gubernatura de Nuevo León, me encontré con algunos hallazgos que quiero compartir con ustedes.

Estas reflexiones no tienen algún orden de preferencia, no revela ningún interés, mi instinto me llevo a comenzar a investigar primero las promesas de Clara Luz, luego seguí con Samuel García, después con Fernando Larrazabal y al final con Adrián de la Garza, así me salieron y así lo voy a compartir.

Me pareció muy interesante el paquete de promesas de la Sra. Clara Luz Flores.

Ofrece construcciones multimillonarias principalmente carreteras: la inter-serrana Matehuala-Montemorelos, la carretera la Gloria-Puente Colombia; un tren ligero de Monterrey a Linares, un tren suburbano que conecte el corredor García-Apodaca (Aeropuerto) y corredor Escobedo-Juárez, con correspondencia con el Metro y la Ecovía.

En cuanto al combate a la corrupción propone transformar la contraloría en un organismo autónomo ciudadano

Para los adultos mayores un centro estatal de geriatría. Para los jóvenes universitarios más becas. Para los adolescentes de San Pedro un centro de negocios para emprendedores. Para los agricultores y ganaderos cinco tecno parques y un rastro. Para erradicar la pobreza apoyos, o sea dinero, a 705 mil personas. Para los 160 mil indígenas, 10 mil créditos a mujeres de pueblos originarios. Además rehabilitar el sistema DIF, seguro universal para discapacitados, combatir la impunidad, entre otros.

¿Cómo lo va a hacer? Es muy simple, todas esas promesas son lo que merece Nuevo León y que el dictadorcito de tabasco no ha querido cumplir. La propia Clara Luz lo declaró: “Si han llegado pocos recursos, es quizá porque el Gobierno federal no confía en el uso que se hace de ellos a nivel estatal”. El señor que manda desde México no confía en los neoleoneses. No veo como la gente de Nuevo León pueda confiar en él.

Conclusión, se reafirma la idea de no confiar en Clara Luz y en su titiritero.

Las promesas de Samuel García están condicionadas a que pueda salir Nuevo León del pacto federal. Su principal propuesta es: Renegociar el pacto fiscal federal.

Dicho lo anterior me parece ocioso recorrer sus promesas y ocurrencias. Sin embargo veamos algunas de ellas: un nuevo estadio para tigres, turismo internacional en Potrero Chico, rehabilitar el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano, la construcción del tren suburbano García-Apodaca, la construcción de la carretera inter-serrana y la carretera La Gloria-Colombia, un plan hídrico para los municipios del sur, revisar el convenio de agua NL-Tamaulipas, dar reversa a los gasolinazos, Conectar a Apodaca a través de un Hub Internacional y la Línea 3 del Metro, construir un paso a desnivel en Escobedo, digitalizar todos los trámites para el sector vivienda, crear la Secretaría de Arte, Cultura y Deporte, que todas las pedreras tengan un certificado de desarrollo sustentable.

Mi conclusión es que no veo cómo podría renegociar el pacto fiscal federal, por lo tanto sus proyectos no son viables, además de que no muestra alternativas para financiar sus proyectos.

La próxima semana veremos las propuestas de Fernando y Adrián.

Sigo pensando que hasta ahora el único argumento válido para decidir por quién votar es evitar que gane Morena. Usted decida.

Así que ánimo. A seguirse cuidando del covid y a registrarse por las vacunas.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Opine usted: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon