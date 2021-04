Lissely Ancira: Recuperación Económica en los Estados Unidos

Se predice un crecimiento económico importante en los Estados Unidos que no se había visto desde los años 80´s. Esto se debe a que el Presidente Biden tuvo una reacción fuerte al entrar a su administración por medio de estímulos económicos y la vacunación eficiente y rápida en todo el país. Esto va a ocasionar regresar a los niveles de confianza del consumidor sumado a la euforia de recuperación y libertad de movilidad que afectó al mundo por más de un año.

Economistas a nivel mundial estiman que la economía estadounidense estará en crecimiento constante hasta el 2023. El consumidor saldrá a la calle a viajar, comer, gastar. Sin embargo, será importante analizar la reacción de la Reserva Federal estadounidense con su política monetaria para el control de la inflación. Aunado a que si elevan la tasa de interés, podría tener efectos en el mercado de capitales a nivel internacional perjudicando a otros países que no están creciendo al mismo ritmo que los estados unidos.

En México desafortunadamente no se ve el impacto de la misma manera. La vacunación en nuestro país ha sido muy lenta. El crecimiento americano va a beneficiar a nuestro país en varios sentidos. Uno sería por el incremento en consumo estadounidense, por lo que nuestras exportaciones podrían incrementarse. Dos sería el incremento en la demanda turística, sector que fue terriblemente afectado durante la pandemia, se vería por fin en recuperación y crecimiento.

Cabe mencionar que a pesar de que México ha reabierto su comercio interno, no se ha sentido la recuperación como lo es en los Estados Unidos debido a que en nuestro país no recibimos ningún tipo de estímulo por parte del gobierno. Esto aunado a la incertidumbre del riesgo país a inversión extranjera directa, ocasiona que nuestra recuperación tardará un par de años para llegar a niveles de producción pre-pandemia. Además si las tasas de interés comienzan a incrementar y México aún no tiene recuperación, entonces la economía se tardará aún más en recuperarse.

Debemos tener una estrategia a nivel federal de reactivación económica que vaya de la mano con otros países y debemos mejorar nuestra imagen para promover las inversiones en nuestro país, evitar fuga de capitales nacionales e incluso atraer inversiones extranjeras. Si no se hace un plan de trabajo fuerte en reactivación económica enfrentaremos un estancamiento difícil de superar.