Mexicana vs. aerolíneas nacionales: ¿Qué boletos de avión son más baratos para ir a la playa?

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh… La nueva Mexicana de Aviación volverá a surcar los cielos del país y, de acuerdo con los ‘jugosos’ planes del gobierno federal, buscará conquistar a 8.8 millones de personas, que representan el 12 por ciento del total de pasajeros que actualmente viajan en las tres aerolíneas nacionales: Aeroméxico, VivaAerobús y Volaris.

Así lo explica el documento titulado “Lineamientos generales, de la aerolínea del Estado Mexicano”, entregado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El documento de apenas nueve páginas agrega que la nueva Mexicana de Aviación requerirá entre 4 mil y 5 mil millones de pesos durante este año para su lanzamiento y se prevé alcanzar el punto de equilibrio en 2026 para convertirse en una empresa rentable.

Una de las estrategias para conquistar a los 8.8 millones de pasajeros son los precios más bajos en comparación con sus tres competidores nacionales.

Durante la presentación de la nueva Mexicana, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, señaló que los precios de los boletos de avión serán hasta 20 por ciento más baratos en promedio en comparación con sus competidores.

“Los aviones de Mexicana tienen una capacidad de transportar 180 pasajeros y, como particularidad, los asientos serán de una sola clase, lo que permitirá brindar un servicio de calidad con un costo accesible. En promedio, de conformidad a lo que está en el mercado, estaremos o estamos calculando de 18 a 20 por ciento menos el costo de los vuelos. Será, como ya mencioné, un servicio de calidad a un costo accesible”, señaló el titular de la Sedena el 10 de agosto pasado.

Nueva aerolínea Mexicana lanza sus primeras promociones

La nueva Mexicana de Aviación iniciará operaciones en diciembre de 2023, según los planes del gobierno federal.

Previo a su primer despegue en esta nueva época, Mexicana de Aviación detalló que todos sus vuelos tendrán como punto de partida el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y se cubrirán 20 rutas.

Los 20 destinos a donde volará Mexicana de Aviación son:

Tijuana, Baja California

La Paz, Baja California Sur

San José del Cabo, Baja California Sur

Hermosillo, Sonora

Ciudad Juárez, Chihuahua

Mazatlán, Sinaloa

Monterrey, Nuevo León

León, Guanajuato

Guadalajara, Jalisco

Puerto Vallarta, Jalisco

Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero

Acapulco, Guerrero

Huatulco, Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca

Villahermosa, Tabasco

Campeche, Campeche

Mérida, Yucatán

Cancún, Quintana Roo

Cozumel, Quintana Roo, y

Chetumal, Quintana Roo.

Después de dar a conocer sus destinos, Mexicana de Aviación sorprendió con ofertas en precios de boletos de avión para sus primeros vuelos.

¿Cuánto cuesta un vuelo en Mexicana desde el AIFA? Estos son los precios

El sitio web de la nueva Mexicana publicó los precios de los boletos de avión para diciembre próximo, mes en el que se espera que la aerolínea despegue.

Los precios de los boletos de avión que ya se revelaron sin incluir la Tarifa por el Uso del Aeropuerto, la famosa TUA, son:

Vuelo AIFA - Acapulco: 429 pesos.

Vuelo AIFA - Cancún: 509 pesos.

Vuelo AIFA - Mazatlán: 839 pesos.

Vuelo AIFA - San José del Cabo: 839 pesos.

Vuelo AIFA - León: 2 mil 699 pesos.

Como parte de las promociones por el lanzamiento de Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea señaló que los pasajeros podrán elegir su asiento sin costo adicional, así como una maleta documentada de hasta 15 kilos y bebidas de cortesía durante el vuelo.

El despegue también incluye restricciones. Durante la etapa de lanzamiento no se permitirá cambiar reservaciones, nombre del pasajero ni horario. “Si por alguna razón requiere hacer un cambio se efectuara un reembolso por la compra hecha para que pueda efectuar una nueva reservación con los cambios que requiere. Posteriormente de acuerdo a las familias tarifarias podrá consultar las restricciones de acuerdo a la tarifa adquirida”, señaló la linea aérea.

¿Cómo obtener descuento de ‘por vida’ en boletos de avión de Mexicana?

La línea aérea informó que las personas adultas mayores que cuentan con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) actualizada podrán disfrutar de un descuento de 20 por ciento en vuelos.

Este descuento en el precio de los boletos de avión de Mexicana será aplicable a través del call center de la aerolínea.

Quién es quién: ¿Cuál es la línea aérea más barata?

AIFA El AIFA será la sede de la base de operaciones de la Nueva Mexicana de Aviación. (Cuartoscuro)

Una vez que ya conoces los destinos y las promociones de la nueva Mexicana de Aviación, es momento de elegir a dónde quieres viajar, revisar tu cartera y ver qué aerolínea nacional te ofrece los mejores precios en boletos de avión.

Para este ejercicio, se tomaron en cuenta los destinos de playa a los que viajará Mexicana, la aerolínea controlada por el Estado mexicano.

También es necesario que sepas que los precios que te mostraremos a continuación son para viajar en diciembre próximo, una vez que la nueva Mexicana inicie operaciones, de acuerdo con los planes del gobierno federal.

Los vuelos cotizados para este ejercicio despegan del AIFA y se cotizaron a través de los sitios web de cada una de las aerolíneas mexicanas. En el caso de los precios de boletos de avión de Mexicana no se incluye la TUA.

Destino / Aerolínea Mexicana Aeroméxico VivaAerobús Volaris San José del Cabo $839 $2,661* $1,644 $610 Mazatlán $839 $3,335* $1931 $1,105* Tijuana —-- $2,576* $1,200 $1,048 Puerto Vallarta —-- $1,470 $1,257* $933* Ixtapa Zihuatanejo —-- $2,078* $840 —-- Acapulco $429 $1,177 $1,504* $1,428* Huatulco —-- $2,215* $1.388* $1,239* Mérida —-- $2,689 $1,961* $1,582 Cancún $509 $1,697 $1,448 $1,048 Cozumel —-- $2,650* —-- $1,575*

*Los vuelos salen desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Por qué no puedo reservar o comprar boletos de avión de Mexicana?

A pesar de que ya se dieron a conocer los precios de algunos vuelos de Mexicana de Aviación, la aerolínea tuvo que poner en pausa las reservaciones y compras de boletos de avión debido a un tema legal.

El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, aclaró los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había señalado que la venta de boletos de Mexicana iniciaría en septiembre pasado.

“No hemos iniciado (con la venta de boletos de Mexicana). Estamos esperando el certificado como operadores”, mencionó el militar.

¿Dónde comprar boletos de Mexicana de Aviación?

Una vez que el gobierno federal cuente con el certificado como operador la venta de boletos de Mexicana volverá a activarse a través de su sitio de internet, donde previamente se había realizado la venta.

Con información de Aldo Munguía.