Aguinaldo 2022: ¿Quiénes se ‘libran’ del SAT y no pagan impuestos por esta prestación?

Aunque mucho se ha hablado sobre cuánto te descuenta el SAT por el pago del impuesto del aguinaldo, lo cierto es que hay un sector que se ‘libra’ del ISR.

Como sabes, al SAT no se le escapa ‘ni una’, ya que la prestación laboral del aguinaldo no está exenta de las obligaciones y no se salva del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Según la ley, todos los empleados tienen derecho a recibir su aguinaldo al ser una gratificación monetaria de carácter obligatoria y que los patrones deben dar al terminar el año. Sin embargo, algo que debes saber es que no se pagan impuestos por todas las partes del aguinaldo.

¿Qué personas no pagan ISR por el aguinaldo?

Las personas que no pagan el Impuesto Sobre la Renta del aguinaldo son aquellas que su aguinaldo no rebasa los 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es de 2 mil 925 pesos.

¿Cuánto dinero debes pagar de impuestos por tu aguinaldo?

De acuerdo con el SAT, justo esos 2 mil 925 pesos están exentos de impuestos en tu aguinaldo. Es decir, si recibes 30 mil pesos, solo pagarás el ISR de 27 mil 75 pesos, por poner un ejemplo.

Además, el SAT asegura que lo máximo que te pueden retener es hasta el 35 por ciento.

A la parte gravable del aguinaldo; es decir, la cantidad por la que sí pagarás impuesto se le pueden aplicar varias fórmulas para el cálculo del pago de ISR por concepto de sueldo y aguinaldo, y generalmente el patrón opta por la que más le conviene al trabajador, de acuerdo con BBVA.

Aguinaldo para pensionados del IMSS e ISSSTE: ¿Se deben pagar impuestos?

En febrero, el SAT anunció que los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) que reciben un ingreso mayor a los 43 mil 299 pesos de aguinaldo sí deben pagar impuestos.

Esta cifra es equivalente a mil 443.9 pesos al día, de acuerdo con el SAT.

En caso de que sea menor el aguinaldo, los beneficiarios estarán exentos de pagar impuestos.

¿Cuál es la fecha límite para depositar el aguinaldo?

La ley marca que las empresas y empleadores deben entregar el aguinaldo antes del 20 de diciembre, esto sin importar si ya cumpliste o no un año de servicio en tu actual trabajo.

Si este es tu caso, el aguinaldo que recibirás es el equivalente a la parte proporcional del tiempo que has trabajado durante el año. Además, la misma a legislación remarca que es una obligación de tu empleador pagarte el aguinaldo en tiempo y forma.