Agárrense, contribuyentes: SAT prevé actualizar tarifa del ISR y bajar impuestos en 2023

Debido a que la inflación ya suma 13 por ciento desde la última actualización de las tablas de ISR en enero de 2021, y a que se mantiene una alta carestía en el país, es muy probable que estas tarifas se actualicen en diciembre o en enero.

Sergio Flores Robles, integrante de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, explicó que el que se actualicen las tarifas es en beneficio de los contribuyentes, en este caso de las personas físicas, porque las tarifas van por rangos de ingresos y al aumentarse dichos rangos, se beneficia a muchos contribuyentes.

“Por ejemplo, hay un rango que va de 13 mil pesos a 26 mil pesos de ingreso mensual, imaginemos a una persona que gane 13 mil 500 pesos, entonces se encuentra dentro de ese rango, y si la tabla se actualiza para el siguiente año, este rango podría pasar de 15 mil a 28 mil pesos, esta persona que gana 13 mil 500 pesos automáticamente bajaría de renglón y por lo tanto su impuesto sería menor”, dijo.

“Entonces, el hecho de que se actualicen los impuestos para la determinación de los ingresos de las personas físicas sí es importante, porque es benéfico, eso hace que paguen menos impuestos”, recalcó.

¿Cuándo se actualizan las tablas del ISR?

Laura Grajeda, presidente del Instituto Mexicano de Contadores (IMCP), detalló que la actualización ocurre cuando la inflación acumulada excede 10 por ciento desde la última actualización de la tarifa.

Precisó que la tarifa del Artículo 152 de la Ley del ISR aplica para el cálculo anual de las personas físicas que tributan en este régimen, excepto en el Régimen Simplificado de Confianza.

Grajeda indicó que hay que esperar estos dos meses que quedan para finalizar el ejercicio, pero cada ante la alta inflación, se esperara una actualización en las tarifas para 2023. De ocurrir, esta deberá publicarse en el Anexo 8 de la resolución Miscelánea Fiscal para 2023 aproximadamente a finales de diciembre o a más tardar en enero de 2023.

Laura agregó que también sería deseable una actualización de las tablas del subsidio al empleo, las cuales no se actualizan desde 2014.

“Es importante que se reconozca que los asalariados que tienen menor ingreso requieren mayor apoyo económico”, dijo.

Para la tabla del subsidio no se contempla ninguna regulación y para la del ISR sí, hay una discrepancia.

Sergio Flores añadió que quienes ganan arriba de los 7 mil 382 pesos ya no tienen subsidio, pero la tabla no tiene una disposición expresa que señale que se tenga que actualizar con la inflación, lo que quiere decir que desde el primero de enero de 2014, esta tarifa del subsidio no se ha actualizado.

“Ya vamos a cumplir 9 años que estamos utilizando la misma tabla de subsidio al empleo y esto sí es en perjuicio de los trabajadores, si no se actualiza el subsidio queda ahí estancado”, subrayó Flores.