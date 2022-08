Invertir en tiempos de alta inflación: ¿Cómo crecer tu dinero con sólo 50 pesos?

Con la inflación al alza, cada vez es más difícil “llenar el cochinito” o hacer que nuestros ahorros rindan. Por ello, es importante conocer los instrumentos de inversión y fortalecer los ahorros personales.

Aunque estos dos términos parecieran ser sinónimos, no es así. A diferencia de la inversión, el ahorro es lo que una persona separa de su ingreso para no consumirlo, y lo puede tener guardado en un cajón, explica Alberto Tovar, economista especializado en negocios y finanzas personales, a El Financiero .

“Cuando hablas de inversión tu estás buscando tener una rentabilidad del dinero que tienes, lo que mucha gente dice, ‘hacer que el dinero trabaje por ti’, no tú para el dinero, lo que necesitas es ver una serie de opciones financieras, incluso físicas en las que puedas poner ese dinero”, comenta.

Hay muchas opciones entre las que una persona puede elegir para invertir, entre ellas, comprar un terreno, un departamento o bien, meter el dinero al banco, o comprar CETES y ahí es donde “estarías obteniendo esa rentabilidiad”.

Invertir, ¿un arma de doble filo?

Aunque parece sencillo ingresar el dinero a cualquier entidad financiera para obtener ganancias, Alberto Tovar recomienda no entrar a un mercado en el que no se conoce su funcionamiento, ya que existe el riesgo de que las personas puedan perder su dinero o una mala experiencia al momento de invertir.

“No todo el mundo va a entrar porque requieren aprender a manejar el mercado, la forma de hacerlo puede ser a través de una escuela, pero actualmente es muy fácil aprender, y si tu te metes a google y pones ‘¿cómo funcionan los CETES?’, vas a encontrar muchas referencias, eso te va a ayudar cómo funciona un determinado mercado”.

Al meter dinero a través de un fondo de inversión este puede ofrecer una canasta de productos que, en cuanto crezca las personas pueden ganar o perder su dinero y, el desconocimiento de los mecanismos financieros puede provocar la pérdida del 100 por ciento de lo que se invirtió.

El experto aconseja que antes de tomar la decisión de dónde invertir, se debe investigar en plataformas como la del Banco de México (Banxico) o la Asociación Mexicana de Bancos cómo funciona cada producto.

“Hay que tener cuidado de saber quién es el que está sugiriendo las cosas o explicando los mercados, porque muchas veces, en redes sociales, hay personas con intereses comerciales que no necesariamente están dando la información como debe ser. Entre más oficial sea el sitio de donde tomes la información, hay más probabilidades de que sea real”, expresa.

Pese a ello, ahorrar y no realizar una inversión significa que el dinero puede perder su valor, es decir, “se va a pulverizar en términos de poder de compra”.

¿Cuándo es el mejor momento para invertir?

Con las últimas alzas en las tasas de interés que ha hecho el Banxico, Alberto Tovar señala que este es un indicador de que es buen momento para que las personas que no cuentan con muchos recursos realicen una inversión en los mercados o entidades financieras.

“Escribía en el periódico sobre una entrevista que hice a Carlos Ponce, que es experto en estos temas, y el sostiene que ahorita hay acciones muy baratas, porque como la bolsa se cayó más de lo que debió haberse caído, hay acciones que vale la pena comprar y puedes ganar dinero pero, por ejemplo, un banco ahorita también te está dando un rendimiento alto, por eso tienes que buscar que al menos cubras el proceso inflacionario, entonces si la inflación es del 8 por ciento, cuando menos la tasa de rendimiento deberá ser del 8 por ciento”.

Por otra parte, el también columnista de El Financiero indicó que también es posible esperar “a que suban las tasas de interés todo lo que tengan que subir para bajar la inflación, y ahí, adquirir instrumentos de deuda o instrumentos bancarios a largo plazo, por ejemplo, a un año, entonces las tasas van a empezar a bajar y tú te vas a quedar con un instrumento con una tasa alta, mientras que los demás están en una tasa baja. Ese también puede ser un buen momento para invertir”.

¿Los CETES son la mejor opción para invertir?

Aunque existen diversas opciones de mercados financieros en las que es posible realizar inversiones, que van desde los 50 pesos, Alberto Tovar señala que los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son una buena opción para comenzar con el proceso, ya que hay un riesgo casi nulo de que una persona pueda perder su dinero.

“En el caso de los CETES literalmente le estás prestando al gobierno y estás confiando en que el gobierno te va a pagar el compromiso que está haciendo contigo y ahorita en este momento hay una gran probabilidad de que que te va a pagar”.

Tovar informó que en los llamados CETES exprés es posible invertir hasta 3 mil pesos o más, “si quieres más tienes que ir a una sucursal del Banco del Bienestar y hacer un contrato más formal. Realmente esta plataforma es para pequeños inversionistas”.

Cabe señalar que este mercado es de lo más seguro que hay, después de las inversiones a través de los bancos, ya que en estas instituciones el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAPB) se encarga de asegurar el dinero equivalente hasta por 400 mil udis.

“Luego le siguen los CETES porque están respaldados por el propio gobierno, es lo que se le llama deuda soberana, entonces al estar respaldados por el gobierno, este se compromete a pagar al vencimiento. Se han dado casos en donde el gobierno no llega a pagar, por ejemplo, en Rusia, Grecia, el gobierno de EU ha estado a punto de caer en impagos por detalles presupuestales, pero hoy México no tiene ese problema y no lo ha tenido desde hace muchisimo tiempo”, comentó el economista.

Finalmente, Alberto Tovar expresó que hay otros instrumentos como los udibonos, que pagan una tasa por arriba de la inflación y con los que se pueden obtener mayores ganancias; sin embargo, recordó la importancia de investigar el mercado antes de hacer inversiones.

