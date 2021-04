¿Qué esperan los mercados para este viernes 16 de abril?

La atención de los participantes financieros estará en cifras de la construcción, reportes de resultados y confianza que se generarán en Estados Unidos; en Europa se publicarán indicadores de la balanza comercial, inflación y la industria automotriz.

Durante la sesión se publicarán datos de las posiciones especulativas sobre distintos activos en el Chicago Mercantil Exchange; la información local estará de regreso hasta el próximo lunes.

ESTADOS UNIDOS

La información dará comienzo en punto de las 7:30 horas, con las cifras de las construcciones iniciales y los permisos de construcción durante marzo a cargo del Buró de Censos; analistas consultados por Bloomberg estiman que las construcciones iniciales hayan aumentado en 1.6 millones y los permisos en 1.75 millones, datos ligeramente por encima de los reportados un mes antes.

Más tarde, a las 9:00 horas, la Universidad de Michigan publicará su conjunto de indicadores preliminares sobre confianza, situación actual, expectativas e inflación correspondiente al mes de abril.

A las 9:45 horas, Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas, participará en un evento virtual sobre el cambio climático en su ciudad.

En resultados corporativos se contará con los reportes de Bank of New York Mellon, PNC Financial Services y Morgan Stanley.

EUROPA

Se contará con datos de la industria automotriz en Reino Unido y Francia; la balanza comercial en Italia y la inflación en la Zona Euro.