Este es el origen del sabor ‘Flamin’ Hot’ en papas, botanas y frituras

¿Ya te enchilaste? El sabor de frituras Flamin’ Hot se caracteriza por tener un sabor ácido, picoso y su color rojizo. Este año se estrenará una película dedicada a narrar los supuestos orígenes de este tipo de papitas.

Este tipo de papas provienen de la empresa de Cheetos que, en México forma parte de Pepsico, se especializa en varios productos de frituras picantes y con sabores a queso. Sin embargo, una de sus versiones son los alimentos que contienen el sazonador Flamin’ Hot.

La empresa de Cheetos se especializa en frituras. (Foto: Instagram / @cheetos)

¿Quién inventó el sabor de los Flamin’ Hot?

En 2021, el empresario Richard Montañez publicó un libro llamado Flamin’ Hot: The Incredible True Story of One Man’s Rise from Janitor to Top Executive en el que asegura ser el creador del sabor del sabor de fritura más popular de Cheetos.

Richard Montañez es un estadounidense de ascendencia mexicana que, supuestamente su historia, comenzó su carrera laboral trabajando como conserje en una de las oficinas de la empresa FritoLay, quien es dueña de la marca Cheetos en Estados Unidos.

Richard Montañez es el empresario que asegura ser el creador de los Flamin' Hot. (Foto: Instagram / @hotcheetosrpm)

Sin embargo, su vida cambió cuando decidió sazonar una bolsa de cheetos con una salsa de chile que preparó su esposa.

El libro asegura que, después de varias pruebas y errores, el mexicano logró llegar a la receta actual de las papas sabor Flamin’ Hot. Asimismo, cuenta la forma en la que convenció a los ejecutivos de la empresa sobre su idea y como dejó el puesto de conserje para incorporarse como un empresario.

Flamin’ Hot: The Incredible True Story of One Man’s Rise from Janitor to Top Executive también es una obra que habla sobre los rechazos y discriminación que recibió durante su ascenso a la fama.

Los Flamin' Hot son una de las versiones más populares de Cheetos. (Foto: Instagram / @cheetos)

¿La realidad sobre los orígenes del sabor Flamin’ Hot?

A pesar de ello en mayo del mismo año en el que salió su libro, el medio estadounidense de Los Angeles Times lanzó un artículo en el que asegura que Richard Montañez no inventó el famoso sabor picoso de las papas fritas.

“Ninguno de nuestros registros muestra que Richard estuvo involucrado de ninguna manera en el mercado de prueba de Flamin’ Hot”, aseguró en comunicado que recibió el medio por parte de algunos trabajadores de la empresa.

“Hemos entrevistado a varios miembros del personal que participaron en el mercado de prueba, y todos ellos indican que Richard no participó en ningún cargo en el mercado de prueba”. De igual manera, Los Angeles Times menciona que el sabor se inventó en 1989 y que el empresario comenzó a tomar el crédito de su creación a principios de los 2000.

Supuestamente el medio, el proyecto del sazonador Flamin’ Hot corrió a cargo de una exempleada de la empresa llamada Lynne Greenfeld quien dijo lo siguiente al Los Angeles Times: “es decepcionante que 20 años después, alguien que no jugó ningún papel en este proyecto comience a reclamar nuestra experiencia como propia y luego se beneficie personalmente de ella”.

Richard Montañez tendrá una película basada en su historia. (Foto: Instagram / @hotcheetosrpm)

En una entrevista con Variety, Richard Montañez respondió a las acusaciones de que él no es el verdadero inventor del sabor de las frituras:

“No sé qué hacían las otras partes del país, las otras divisiones, no sé qué estaban haciendo. Ni siquiera voy a tratar de disputar a esa dama, porque no lo sé. Todo lo que puedo decirte es lo que hice. Todo lo que tengo es mi historia, lo que hice en mi cocina”, explicó el empresario.

Defienden la versión de Richard Montañez

En 2021, de acuerdo con Variety, la empresa de PepsiCo lanzó un comunicado en el que habló sobre la polémica y dio detalles de lo que en realidad sucedió:

“[...] Richard tuvo una notable carrera de más de 40 años en PepsiCo y tuvo un impacto increíble en nuestro negocio y empleados y continúa sirviendo de inspiración hoy. Sus conocimientos e ideas sobre cómo servir mejor a los consumidores hispanos fueron invaluables y resultaron directamente en el éxito de Flamin’ Hot Cheetos”, explicó la empresa.

“Para ser claros, no tenemos motivos para dudar de las historias que comparte sobre tomar la iniciativa de crear nuevas ideas de productos para la marca Cheetos y presentárselas a los líderes anteriores de PepsiCo. También sabemos que había un equipo de división separado que desarrollaba una oferta de productos picantes para Cheetos y otras marcas de refrigerios que se probaron en el mercado y se convirtieron en productos permanentes en los estantes de las tiendas, incluidos Flamin’ Hot Cheetos [...]”, revela un fragmento del comunicado de la empresa.

¿Cuándo se estrena la película de Flamin’ Hot?

La película que narra los orígenes de este tipo de sazonador lleva el nombre de Flamin’ Hot: El Sabor Que Cambió La Historia. El empresario Richard Montañez será interpretado por dos actores, Jesse García y Brice González, en diferentes etapas de su vida.

En Latinoamérica, la cinta fue dirigida por la actriz Eva Longoria y se estrenará el próximo 9 de junio por medio de la plataforma de Star Plus.