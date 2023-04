¿‘Skynet’ podría saber de tacos? Luego de que ChatGPT ha sumado popularidad, la interrogante de sus alcances ha llegado hasta al debate de si podría sustituir a profesiones hasta ahora desarrolladas por los seres humanos, pero ¿este modelo de lenguaje basado en Inteligencia Artificial GPT-3 podría recomendar unos buenos taquitos?

ChatGPT es un modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por la empresa OpenAI que puede interactuar de manera conversacional, como si estuvieras hablando con otra persona, así que es capaz de responder preguntas, darles seguimiento, admitir errores, rechazar peticiones poco apropiadas, hasta cuestionar generar textos y traducir.

Se define a sí mismo como “una de las redes neuronales más grandes y sofisticadas jamás creadas, con 175 mil millones de parámetros. Fue entrenado con un gran conjunto de datos de texto de internet”.

El Huequito forma parte de las recomendaciones de Chat GPT. (Facebook / El Huequito)

Los tacos que recomienda ChatGPT en CDMX

ChatGPT tiene sus limitaciones, en su sitio web se explica que ocasionalmente puede generar información incorrecta y tiene conocimiento limitado del mundo y los eventos después de 2021.

Los sabores forman parte de sus limitaciones, ya que ante una pregunta que saldría en una conversación humana como “¿Cuáles son tus tacos favoritos?”, este modelo responde:

“Como modelo de lenguaje basado en texto, no tengo la capacidad de comer o tener preferencias alimentarias, ya que soy una entidad puramente digital y no tengo cuerpo físico. Mi función es procesar y generar texto en respuesta a las preguntas y comentarios que se me hacen”.

Taquería Los Cocuyos es mencionada en las sugerencias de Chat GPT. (Facebook Los Cocuyos)

Sin embargo, ChatGPT sí es capaz de hacer un listado de las mejores taquerías de la Ciudad de México, cuya respuesta puede cambiar así se le pregunte lo mismo en dos intentos.

Los tacos de cabeza y de pastor han hecho famosos a la taquería El Borrego Viudo. (Facebook / El Borrego Viudo)

Esta es la recomendación de taquerías de ChatGPT:

La Ciudad de México es famosa por tener una gran cantidad de taquerías excelentes, por lo que hay muchas opciones para elegir. Aquí te presento una lista de algunas de las mejores taquerías en la Ciudad de México:

El Huequito: Este icónico restaurante de tacos al pastor es un favorito entre los locales y turistas por igual. Además de sus tacos al pastor, también ofrecen otros tipos de tacos como de suadero, de lengua, entre otros. Los Cocuyos: Este lugar clásico para probar tacos al pastor se encuentra en el corazón del centro histórico de la ciudad. También es famoso por sus tacos de cabeza, de tripa y otros platillos típicos mexicanos. El Califa: Con varias ubicaciones en toda la ciudad, El Califa es conocido por sus tacos de carne asada. Además de sus tacos de carne asada, también ofrecen otros platillos como quesadillas, gringas, entre otros. Taquería El Borrego Viudo: Es un lugar muy popular por sus tacos de barbacoa de cordero. El cordero se cocina durante horas en un horno de tierra y se sirve con tortillas de maíz recién hechas y cebolla. Tacos El Parnita: Esta taquería es famosa por sus tacos de guisado, los cuales se elaboran con guisos tradicionales mexicanos como chicharrón en salsa verde, tinga de pollo, entre otros. También cuentan con una gran variedad de salsas y toppings para personalizar tus tacos. Taquería Los Güeros: Es un lugar muy popular por sus tacos de suadero y pastor, pero también cuentan con otras opciones como tacos de lengua, chicharrón, entre otros. Además, su barra de salsas es muy variada y puedes encontrar desde salsas picantes hasta salsas dulces. Taquería Los Parados: Es un lugar muy conocido por su ambiente animado y sus deliciosos tacos. Entre sus especialidades se encuentran los tacos de suadero y de arrachera, pero también cuentan con opciones vegetarianas y una gran variedad de salsas.

Estas son solo algunas de las mejores taquerías en la Ciudad de México. Cada una ofrece una experiencia gastronómica única y vale la pena probarlas para encontrar tus favoritas.

En su respuesta, ChatGPT recopila los “favoritos de locales y turistas” y si bien reconoce la variedad de tacos, salsas y ambientes, puede equivocarse en ubicaciones o en el tipo de productos que se venden en cada establecimiento, como en el caso de El Borrego Viudo que, contrario a su nombre, no vende barbacoa, sino que su fama es por los de pastor.

Según agrega este modelo, sus recomendaciones se basan en información recopilada de diversas fuentes como críticas de restaurantes y opiniones de expertos en gastronomía:

“La selección de taquerías y la calidad de los alimentos son subjetivas y pueden variar dependiendo de los gustos personales de cada individuo... Siempre es recomendable explorar diferentes lugares y probar nuevas opciones para encontrar tus taquerías favoritas”.