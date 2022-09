Joven acusa a restaurante de despedirla por su color de cabello: ‘No es la imagen que quieren dar’

A través de redes sociales los restaurantes suelen andar de ‘boca en boca’, como sucedió con la supuesta discriminación en el Sonora Grill; en esta ocasión fue el turno de un establecimiento de Nuevo León, el cual fue acusado por una joven de despedirla por la forma de llevar su pelo.

“Me corrieron de mi trabajo en Cuerno Calzada por el color de mi cabello”, explica en un video de Tik Tok la usuaria @alenovskii.

Según su relato, ella trabajaba en el restaurante perteneciente a Grupo Costeño desde el 19 de octubre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022, cuando la empresa tomó la decisión de despedirla.

En Tik Tok una mujer acusó al restaurante Cuerno Calzada de despido injustificado.

“La empresa decidió prescindir los actividades laborales debido a que no acaté una orden, la cual fue pintar mi cabello porque al parecer el color que usó ahorita [rojo] ya no representa la imagen que ellos quieren dar. La chica de Recursos Humanos habló conmigo en mi turno laboral para decirme que tenía que firmar una carta de renuncia por no acatar la orden y era una baja definitiva”.

La internauta aseguró que ella no firmó la carta de renuncia que le ofrecieron en el departamento de Recursos Humanos “porque me estaban corriendo”.

“Le comenté que para mí era un acto discriminatorio que atentaba contra el libre desarrollo de la personalidad”, asimismo, ofreció terminar su jornada laboral antes de ser despedida, pero el establecimiento no lo quiso.

Además, agregó en otros videos que en solidaridad algunas de sus compañeras renunciaron, “comentaron que una empresa que le hace eso a una persona entregada a su trabajo no vale la pena”.

“Jamás me mencionaron que no podía hacer modificaciones en mi imagen o mi persona”, agregó, “decidieron de repente que mi color de cabello no les gustaba... no considero que el color de cabello limite mis capacidades laborales, a mí me gustaba mucho el lugar donde trabajaba”.

El video rápidamente se volvió viral con 391 mil reproducciones y 20 mil ‘me gusta’.

En un artículo del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), la especialista Carolina Leal explica:

“La discriminación laboral ocurre cuando el patrón decide no contratar, o por el contrario, despedir a un empleado por su género, ideología política, clase social, orientación sexual, lugar de origen, religión, nacionalidad (...) y obedece a la cultura que algunos empresarios traen en su ADN, que puede propagarse al interior de la estructura organizacional y generar conductas como el mobbing”.

¿Dónde está el restaurante Cuerno Calzada?

Hasta el momento Cuerno Calzada ni Grupo Costeño se han pronunciado al respecto.

Este lugar en San Pedro Garza García, Nuevo León se especializa en comida norestense-mexicana.

Se describe como un restaurante-bar top fine dining que “exalta la experiencia de una cocina de asador, en un ambiente excepcional de parrilla norestense, que busca satisfacer los sentidos y el carácter de los comensales a través de ingredientes, insumos y un menú artesanales”.

Sirven mixología y cortes de carne de 700 a casi dos mil pesos, tacos ‘callejeros’ (349 pesos), de filete con tuétano (600 pesos) y diversos platillos de la parrilla.

Cuerno tiene un reconocimiento de la Academia Estadounidense de Ciencias de la Hospitalidad (AAHS por sus siglas en inglés), en 2021 resultó ganador del Six Star Diamond Award.