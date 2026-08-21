Recapturan a ex titular del DIF Jalisco durante transmisión en vivo; es acusado de abuso

Lucio Miranda, ex director del DIF Jalisco, fue reaprehendido por el delito de violación mientras realizaba una transmisión en vivo en Facebook, en la que mostraba mensajes que, según afirmó, intercambió con la mujer que lo acusa de una agresión ocurrida en marzo de 2024.

Miranda inició la transmisión para presentar conversaciones almacenadas en su celular y sostuvo que estas podían aportar elementos sobre su relación con la denunciante. Mientras explicaba el contenido del chat, agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco llegaron para ejecutar una orden judicial en su contra.

El ex funcionario no opuso resistencia durante la detención. La orden está relacionada con la carpeta de investigación 84409/2024.

¿De qué acusan a Lucio Miranda, ex titular del DIF Jalisco?

La denuncia señala que la agresión sexual ocurrió el 6 de marzo de 2024, durante un viaje de trabajo a Tapalpa, Jalisco. La denunciante, identificada como Aidé o Haidde Camberos, ha difundido videos en los que relata lo ocurrido.

Durante la transmisión, Miranda mostró parte de una conversación que, de acuerdo con su versión, mantuvo con la denunciante después de la fecha señalada en la acusación.

El chat incluye mensajes relacionados con actividades laborales y otros de carácter personal. Entre los textos que alcanzó a mostrar aparecen expresiones como “hola, cariño”, “¿estás enojado conmigo?” y “te mando beso grande”, además de un emoji de un beso con corazón.

Miranda afirmó que también había mensajes en los que la mujer lo llamaba “papi”, aunque esa parte de la conversación no fue mostrada durante el video.

¿Por qué habían liberado al ex director del DIF Jalisco?

La reaprehensión ocurrió un día después de que Miranda había obtenido su libertad tras una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por su defensa.

El fiscal de Jalisco, Salvador González, explicó que un juez de control permitió su salida bajo restricciones al considerar que tenía arraigo en el estado.

Posteriormente, el Consejo de la Judicatura anunció la suspensión del juez Luis Ignacio Ceja Arias, quien tomó la decisión sobre la medida cautelar.

El delito por el que Miranda es investigado contempla prisión preventiva oficiosa, por lo que la determinación judicial fue revisada por las autoridades correspondientes.