Qué sabemos sobre el caso de abuso sexual del que es acusado David Aguilar, titular de Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, informó este lunes, desde la conferencia matutina, que está bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) luego de que fuera acusado de presuntamente haber cometido abuso sexual y acoso laboral contra una extrabajadora.

Durante la conferencia ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Profeco se defendió al negar las acusaciones y aseguró que él es el primero que quiere que se esclarezcan los hechos y que se ha puesto a disposición para colaborar.

“Hace ya casi dos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 28 de junio, concluyó tras realizar una investigación que no había elementos, no los hubo, para determinar que se habían afectado los derechos humanos que promovió dicha acusación”, declaró el funcionario.

¿Por qué David Aguilar Romero, titular de Profeco, es acusado de abuso sexual?

Giovanna Salem, excolaboradora, acusó en abril pasado de abuso sexual y acoso laboral al procurador, y publicó audios y mensajes de WhatsApp de Aguilar Romero y otros trabajadores de la dependencia.

Salem también ha cuestionado que Aguilar Romero siga al frente de la dependencia y que López Obrador aún lo presente cada lunes en su conferencia matutina, en la que el procurador rinde el informe de ‘¿Quién es quién en los precios?’, en el que compara gasolineras y supermercados.

Al respecto de las declaraciones de Aguilar este lunes desde la conferencia ‘mañanera’, Giovanna Salem envió un mensaje al presidente López Obrador desde redes sociales.

“Señor presidente López Obrador, hoy le permitió a David Aguilar pronunciarse frente a las denuncias por abuso sexual que cometió en contra mía (…) Yo he luchado porque usted mismo me reciba. Le pido que me permita acercarme a usted y yo misma entregarle pruebas de todo. Merezco justicia con perspectiva de género”, señaló.

Esto dijo David Aguilar, titular de Profeco, ante señalamientos de abuso sexual

Pese a lo determinado por la CNDH, el titular de la Profeco reconoció que la Secretaría de la Función Pública aún indaga el caso.

“Yo he estado antes, ahora, durante y después totalmente dispuesto para que de manera inmediata yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite”, sostuvo.

El funcionario reveló que contrató a un despacho externo para defenderse, después de reportes de la prensa nacional que señalaban que estaba usando a empleados jurídicos de la dependencia para su caso personal.

“Yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad, entonces esperaremos a esas investigaciones en lo administrativo y en lo que toque a las instancias correspondientes, si es el caso de lo Judicial, yo estaré atento para también atenderlas”, expuso.