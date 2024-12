Alumno agrede con un martillo a dos compañeros y lo transmite en vivo en Guadalajara

Un alumno de una preparatoria privada en Guadalajara agredió este sábado 30 de noviembre con un martillo a dos de sus compañeros mientras estaban en clase.

El joven anunció el ataque en un mensaje en redes sociales en el que aseguró que “seguirá adelante con su misión”.

“Ya llegó el momento. No crean que unas lágrimas y pésames me van a detener. He invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con la misión”, indicó el alumno.

“Que empiece el show”, agregó.

¿Qué pasó en una preparatoria de Guadalajara?

La agresión se dio durante una proyección en su aula, cuando el joven se levantó de manera repentina y golpeó a dos alumnos en la cabeza, y arremetió contra los demás estudiante.

El agresor fue sometido por sus compañeros, sin embargo, transmitió el ataque en vivo con su teléfono desde un pupitre.

En las imágenes se puede ver que varios de los estudiantes sostienen al joven y lo golpean mientras le preguntan: “¿Qué más traes?”.

¿En dónde ocurrió el ataque?

Los hechos se registraron en la preparatoria San Andrés, ubicada sobre avenida Circunvalación Oblatos en Guadalajara, donde según versiones de sus compañeros, llevan apenas dos meses de clases.

Los estudiantes calificaron al joven agresor como alguien callado, que participaba poco, y era lejano a sus compañeros.

Fueron ellos quienes alertaron a las autoridades y pidieron auxilio al 911.

Los afectados fueron llevados a un puesto de auxilio, donde se les reporta estables, y detuvieron al atacante de 17 años

Además del martillo, se le aseguró una daga tipo militar, unas pinzas de corte y una botella de alcohol.

En su perfil en redes sociales mostraba fotografías después de haber desollado animales pequeños, como ratones y pájaros. También realizaba comentarios contra de la religión católica y el comunismo.