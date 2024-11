Alumnos de secundaria en Edomex se intoxican con bebidas energéticas: ¿Qué contiene ‘Predator’?

Un grupo de nueve estudiantes de secundaria resultó intoxicado luego de consumir bebidas energizantes que les obsequiaron al exterior del plantel educativo en Toluca el miércoles.

De acuerdo con los informes, nueve alumnos de la escuela secundaria ‘Tierra y Libertad’ bebieron unas bebidas llamadas ‘Predator’, que fueron entregadas de manera gratuita en el Jardín Zaragoza, frente al instituto escolar.

Los directivos de la secundaria llamaron a servicios de emergencia cuando notaron que los adolescentes tenían síntomas de intoxicación.

Al lugar acudieron servicios de urgencias del Estado de México para atender a los estudiantes; ninguno tuvo que ser llevado al hospital.

¿Qué contiene Predator Energy, la bebida energética con la que se intoxicaron los estudiantes?

La bebida energética Predator Energy se vende en latas de poco más de 400 mililitros y tienen un costo promedio de 15 a 20 pesos cada una.

Las latas de Predator vienen en diversos colores y sabores como manzana roja, uva y otras.

Esto sabemos sobre Predator, una bebida energética. (Predator)

Algunos de sus ingredientes son: agua carbonatada, azúcares añadidos, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizantes artificiales, ácido L-tartárico y cafeína. entre varios otros.

La Secretaría de Salud ha advertido en otras ocasiones que las bebidas energéticas no contienen sustancias que sean en realidad energizantes, pero causan hiperestimulación del sistema nervioso y provocan signos de alerta, insomnio, ansiedad y otros síntomas.

En tanto, si se ingieren en combinación con alcohol, pueden ser peligrosas para las personas, pues esta mezcla causa la elevación de la presión, arritmias y en casos extremos hasta convulsiones.

¿Qué tan bueno es el Predator Energy?

Las bebidas energéticas se promocionan como productos que “te dan energía extra” para el día a día, y las personas que trabajan largas jornadas laborales o estudian por muchas horas las suelen consumir.

Estas contienen cafeína como principal ingrediente, algunas tienen taurina, vitaminas del complejo B y azúcares.

Si bien no son dañinas totalmente si se consumen de manera moderada, las bebidas energéticas como Predator Energy y otras pueden ser peligrosas al consumirlas con frecuencia y en grandes cantidades.

La doctora Cedrina Calder explica en Eat this, not that, que un consumo frecuente de bebidas energéticas puede subir el riesgo de enfermedades cardiacas, pues aumenta la presión arterial y causar ritmos cardiacos anormales. Esto cuando existe un consumo a largo plazo.

Además, debido a que contienen un alto grado de azúcares, estas bebidas representan un riesgo más alto de desarrollar resistencia a la insulina y enfermedades de tipo cardiovascular, como diabetes. También influyen en el aumento de peso.

Con información de Quadratín Edomex.