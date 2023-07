Elecciones 2024: Guanajuato, una lucha entre las candidatas del ‘góber’ Diego Sinuhe y Marko Cortés

Libia Dennise García Muñoz Ledo y Alejandra Gutiérrez Campos son las más serias aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura de Guanajuato en las elecciones de 2024.

Ambas ya están en plena contienda: Mantienen un fuerte activismo tanto al interior de su partido como en la escena pública, la primera desde el cargo como secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobierno estatal, y la segunda desde su posición como alcaldesa de León.

La contienda entre ambas comenzó cuando en enero de este año, cuando el presidente nacional del PAN, Marko Cortés declaró que “en Guanajuato, el estado más panista, tendremos gobernadora”.

“Yo veo que Guanajuato puede ya ser gobernado por una mujer, es un estado con mucha potencia y con muchas líderes damas que pueden encabezar estos esfuerzos. Lo que tenemos que hacer es impulsar mujeres muy competitivas. Lo hicimos en Aguascalientes y hoy tenemos gobernadora; lo hicimos en Chihuahua y hoy tenemos gobernadora; yo veo que acá en Guanajuato también tendremos gobernadora”, aseguró el dirigente panista desde la plenaria de senadores del PAN celebrada en León.

A partir de este ‘banderazo de salida’, Libia y Alejandra se apuntaron como las más fuertes aspirantes a suceder al también panista Diego Sinhue Rodríguez, actual gobernador de Guanajuato.

“Claro que sí quiero. Sería un honor representar a las mujeres de Guanajuato que tanto hemos luchado por hacer valer nuestra voz en espacios tan importantes”, declaró García Muñoz Ledo, quien por cierto fue la primera secretaria de Gobierno en la historia de Guanajuato.

Alejandra Gutiérrez ha dicho “yo voy derecho y no me quito porque esto ya es un tema de convicción, me encanta trabajar en mi estado y mi municipio”.

En esta carrera por la sucesión en Guanajuato, Libia figura como la favorita del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y Alejandra goza de todo el respaldo de Marko Cortes.

Al menos esa percepción es la que públicamente han vendido los panistas y que la sociedad les ha comprado.

¿Quiénes son las aspirantes a la candidatura?

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Ha militado en el PAN desde hace más de 20 años y fue diputada local por este partido en dos periodos (2015-2018 y 2018-2021). La trayectoria de Libia Dennise García abarca desde puestos en el Comité Ejecutivo del PAN en Guanajuato, así como cargos en el gobierno estatal y dos diputaciones locales. También, tiene recorrido en la práctica privada como abogada litigante.

García Muñoz Ledo es originaria de León, Guanajuato. Es la mayor de tres hermanos. Dentro de su familia, fue la primera en incursionar en la política. Esta casada y tiene dos hijos.

Fue la primera mujer en ser nombrada Secretaria de Gobierno en Guanajuato, cargo que ocupó entre 2021 y 2023. A partir del 10 de abril de este año, pasó a encabezar la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de la Salle Bajío y tiene Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo.

García Muñoz Ledo fue consejera estatal de Acción Nacional en el estado, así como integrante de la Comisión de Elaboración de la Plataforma Legislativa 2015 – 2018. También se desempeñó como secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en León y representante del partido ante los órganos electorales.

Alejandra Gutiérrez Campos

Desde 2006 ha sido miembro activo del Partido Acción Nacional.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, cuenta también con una especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato; maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); maestría en Fiscal por la Universidad de La Salle, Guanajuato, además de que ha sido docente en la Universidad de La Salle.

Cuenta con una amplia preparación económico- financiera, pues fue consejera y tesorera de diversos institutos; jefa de departamento de Bienes Inmuebles de León, Guanajuato; coordinadora general de la Tesorería de León; directora general de Gestión, Administración y Enlace Gubernamental de León.

Ha sido además directora general de una empresa privada, y secretaria del Consejo de la Cruz Roja Mexicana de León,.

En 2015 se integró a la Cámara de Diputados como representante del Distrito 6 de León, y en 2018 fue electa como diputada local en Guanajuato en la LXIV Legislatura.

Actualmente es la alcaldesa de León, pero también es la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) del PAN. Está casada y tiene 46 años. Es originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco.