Balacera a plena luz del día sacude el centro de Cuautla; hay dos muertos y un lesionado

Una balacera en pleno Centro del municipio de Cuautla, en Morelos, dejó como saldo dos hombres muertos y una mujer lesionada, los cuáles quedaron sobre el callejón Aguayo, en la zona conocida como La Alameda, uno de los sitios más concurridos por comerciantes en este municipio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas; testigos refieren que dos hombres a bordo de una motocicleta les dispararon en varias ocasiones, lo que provocó pánico entre locatarios y clientes a tal grado que unos buscaron esconderse y otros más bajaron sus cortinas.

Presuntamente, se trata de un ajuste de cuentas entre grupos antagónicos que se pelean el territorio de la Región Oriente del estado.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Morelos para acordonar el área, debido a que es una zona de alta afluencia. Para después dar paso al personal del Servicio Médico Forense y llevar a cabo las pesquisas de ley.

La mujer que resultó lesionada fue trasladada a un hospital, pero la reportan fuera de peligro. Hasta el momento, no hay detenidos y no se sabe nada de los agresores; las víctimas hasta ahora no han sido identificadas.

Violencia imparable en Morelos

Los hechos violentos en Morelos no paran, durante la mañana sujetos armados protagonizaron una balacera en inmediaciones de la sede de la Fiscalía en Jonacatepec que se ubica sobre la carretera Cuautla-Axochiapan, en este lugar dos personas resultaron heridas.

De igual modo en el poblado de Tilzapotla en el municipio de Puente de Ixtla un hombre fue atacado a balazos pero resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital.

Asimismo durante la tarde, un hombre fue asesinado a balazos en la calle 20 de noviembre del poblado de Atlacomulco en el municipio de Jiutepec, los agresores viajaban a bordo de un vehículo tipo Honda, color blanco, pero hasta el momento no hay detenidos.

Hasta hace unos días, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) José Antonio Ortíz Guarneros reveló que son más de 170 homicidios violentos, producto de la pelea por la plaza entre al menos 14 grupos delincuenciales, por lo que este año ha sido considerado el más sangriento.