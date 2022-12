Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’, acude a cumplir con su primera firma tras arraigo domiciliario

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, acudió a cumplir con su primera firma a la Unidad de Medidas Cautelares, después de que le fue retirado el arraigo domiciliario.

Alrededor de las 11:00 horas de este lunes, el exmandatario se dio cita en las oficinas ubicadas en la colonia Independencia, en Monterrey.

A su salida, Rodríguez Calderón aseguró que analiza iniciar acciones legales en contra de quienes lo llevaron a enfrentar el proceso en prisión, donde su salud se vio severamente afectada.

“Estoy analizando con el grupo de abogados lo que tengo que hacer porque el daño ha sido mucho. El uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno, o simplemente para distracción no es bueno, se daña no solo a la persona, sino a la familia”, comentó ‘El Bronco’ al salir de la Unidad de Medidas Cautelares.

Ante las preguntas de reporteros, el exgobernador aseguró que la crisis de agua que vivió Nuevo León se debió a la falta de experiencia y de conocimiento en la operación de Agua y Drenaje de Monterrey, por parte de los nuevos funcionarios estatales, pues insistió en que, durante su sexenio, nunca faltó el suministro pese a que la sequía no es un problema nuevo que enfrenta el estado.

‘El Bronco’ también respondió a las acusaciones que recientemente hizo la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, quien en su cuenta de Instagram publicó un video en el que dijo que en la administración de ‘El Bronco’ se vendían niños del Centro DIF Capullos.

‘El Bronco’ dijo que analizan acciones jurídicas y declaró que su esposa y expresidenta del DIF, Adalina Dávalos, no emitirá declaraciones al respecto para no generar polémica. Acusó que las declaraciones de la influencer y primera dama de Nuevo León fueron hechas sin pruebas ni investigaciones, por lo que solo tuvieron el objetivo de ganar simpatizantes.

Rodríguez Calderón expuso que si el actual gobierno cuenta con recursos para hacer grandes obras, es porque la administración que él encabezó resolvió los problemas financieros de Nuevo León.

Actualmente ‘El bronco’ enfrenta el delito de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía, hasta hace unos días se mantenía en arraigo domiciliario pero le fue modificada la medida cautelar el 19 de noviembre, por lo que ahora solo tiene que acudir a firmar el primer lunes de cada mes.

El 25 de octubre fue absuelto del supuesto delito electoral por el que fue detenido en primera instancia e internado en el penal de Apodaca, Nuevo León.