Depresión tropical ‘Diez-E’ se forma en Cabo San Lucas; prevén olas de 2.5 metros en 3 estados

La depresión tropical ‘Diez-E’ se formó este sábado 13 de agosto en las costas de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro de la depresión tropical se localizó aproximadamente a 570 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

A través de un comunicado, la Conagua detalló que ‘Diez-E’ avanza sobre el océano Pacífico y su circulación generará oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Colima y Jalisco.

Por esta razón, la dependencia exhortó a la navegación marítima a extremar precauciones por condiciones de vientos fuertes y oleaje elevado.

Para mayor información sobre las condiciones meteorológicas, la Conagua recomendó consultar las páginas de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, así como las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima.

Conagua ya no entregará concesiones en estados con sequía

Ante la sequía que enfrentan tres cuartas partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Conagua ya no otorgará permisos para extraer agua.

Tras ser cuestionado sobre el plan que tiene el gobierno para evitar que los estados del norte con sequía lleguen a una situación similar a la de Nuevo León, el Presidente respondió:

“Conagua ya no va a otorgar concesiones, pero tiene que ver con las autoridades estatales y municipales que se cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en La Laguna, ya esto no se puede repetir”, advirtió.

Las concesiones se restringirán solo en algunos casos, “como en la minería, todo aquello que implique uso excesivo de agua”.

El mandatario federal enfatizó que aún con las medidas implementadas para enfrentar la escasez de agua, el problema de Nuevo León no se resolverá si se siguen otorgando concesiones.