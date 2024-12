Elvis Crespo se divorcia de Maribel Vega tras 15 años de matrimonio: ‘Es tiempo de seguir adelante’

Elvis Crespo, el famoso cantante de merengue detrás de éxitos como “Suavemente”, compartió que finalmente se divorció de Maribel Vega, con quien estuvo casado 15 años y tuvo una hija llamada Génesis.

El merenguero estadounidense, quien ha colaborado con artistas como el salsero Gilberto Santa Rosa, utilizó sus redes sociales para dar esta noticia, con lo que se confirmó el divorcio de Elvis Crespo y Maribel Vega.

¿Por qué se divorció Elvis Crespo?

Elvis Crespo anunció que su divorcio finalizó este 6 de diciembre y aseguró que su matrimonio con Maribel Vega ha sido uno de los capítulos más importantes en su vida, el cual estuvo lleno de aprendizajes y momentos que llevará consigo siempre.

“Entre ellos, uno de los mayores regalos de mi vida: mi hija Génesis, quien siempre será un vínculo especial y una bendición por la que estaré eternamente agradecido”, escribió el artista.

A pesar de que Elvis Crespo y Maribel Vega estuvieron casados durante 15 años, el cantante aseguró que es tiempo de que cada uno tome caminos separados: “Ahora es tiempo de seguir adelante, mirando al futuro con optimismo y agradecimiento por lo vivido”.

Elvis Crespo aseguró que luego de su ruptura con Maribel Vega se concentrará aún más en su carrera musical. (Foto: @elviscrespolive)

Elvis Crespo no dio a conocer cuáles fueron los motivos del divorcio de Maribel Vega: sin embargo, en días pasados el portal puertorriqueño El Nuevo Día aseguró que el músico alegó ante un juzgado una “ruptura irreparable”.

Esta noticia confirma los rumores que comenzaron desde octubre, debido a que Elvis Crespo y Maribel Vega dejaron de compartir fotografías juntos y el artista llegó a escribir en una de sus publicaciones: “Cuando salgas de la tormenta no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta”.

A pesar de esta noticia, el intérprete de “Tu sonrisa” aseguró que ahora se concentrará mucho más en su carrera musical, ya que tras 25 años de haber incursionado con su sencillo “Suavemente” el artista continúa sobre los escenarios.

El artista compartió la noticia de su divorcio a través de un comunicado en sus redes sociales, en donde no brindó detalles sobre la separación. (Foto: @elviscrespolive)

“Estoy más enfocado que nunca en mi música y en seguir creando experiencias inolvidables para ustedes”, compartió Elvis Crespo, quien también aseguró que el próximo año estará lleno de “proyectos emocionantes y grandes sorpresas”.

Hasta ahora, el cantante no ha brindado más detalles al respecto, ya que sus publicaciones en redes sociales han estado enfocadas en su música y los próximos conciertos que Elvis Crespo tiene programados para el próximo año.

¿Cuál es la historia de Elvis Crespo y Maribel Vega?

Elvis Crespo estuvo casado con Ana Ceruto de 1996 a 2001; sin embargo, este matrimonio llegó a su fin en medio de una polémica por una presunta infidelidad por parte del cantante.

Luego de este escándalo de Elvis, el artista comenzó una relación con Maribel Vega con quien se casó en 2009 en Puerto Rico y de acuerdo con la agencia de noticias EFE, en aquel momento el cantante aseguró estar “más enamorado que nunca”.

También dijo que planeaba compartir con ella su vida “hasta el final” de sus días; tres años después, Maribel Vega y Elvis Crespo anunciaron el nacimiento de su hija, a quien llamaron Génesis Vittoria.

Elvis Crespo y Maribel Vega estuvieron casados durante 15 año, ya que contrajeron matrimonio en 2009. (Foto: @elviscrespolive)

Elvis Crespo tiene cuatro hijos más; sin embargo, en entrevista con la revista People aseguró ser un padre diferente para Génesis: “No es que haya sido un mal padre con mi primer hijo, porque todavía no soy perfecto, pero sí por mi inmadurez entiendo que pude haber hecho las cosas de diferente forma, pero no me arrepiento, sino que ahora he aprendido, he madurado”.

A pesar de que Elvis Crespo y Maribel Vega tenían un matrimonio sólido, finalmente anunciaron su separación este 6 de diciembre.