¿De qué acusan a Paco Rueda, actor de ‘La Casa de las Flores’ vinculado a proceso?

Francisco Rueda, actor conocido por su papel en la serie La Casa de las Flores, se encuentra enfrentando un problema legal, debido a que fue vinculado a proceso, luego de que el histrión Alejandro Camacho presentó una denuncia en su contra.

Tras escuchar los alegatos de la parte acusadora, el juez de control tomó la decisión de prohibir que Paco Rueda, como se le conoce de manera artística al actor quien también fue parte de la película mexicana Como si fuera la primera vez, salga del país, además debe ir a firmar periódicamente en un reclusorio.

¿Qué hizo Paco Rueda? Este es el motivo por el cual fue vinculado a proceso

Alejandro Camacho, actor que aparece en la popular novela Cuna de lobos, acusó de manera legal a Paco Rueda por supuestamente haber cometido fraude en su contra, debido a que ambos tenían negocios juntos.

En una entrevista con Ventaneando, el productor de cine indicó que conoció a Francisco Rueda cuando estaban filmando Como si fuera la primera vez, rodaje en el cual se hicieron amigos.

Posteriormente, Paco presuntamente convenció a Camacho de entregarle una importante suma de dinero con el objetivo de realizar inversiones con el objetivo de obtener intereses y de ellos una jugosa ganancia.

Presuntamente, Alejandro Camacho le prestó dinero a Paco Rueda. (Foto: Cuartoscuro/Filaffinity)

A pesar de ello, en el encuentro con Ventaneando, Alejandro aseguró que no recibió su dinero: “lo he esperado, he tenido mucha paciencia porque se involucraba la amistad, pero al ver que él no asumía las consecuencias, recurrí a mis queridos abogados”, dijo.

Para recibir su dinero, Alejandro Camacho interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de fraude en 2022 e incluso llegó a llamar a Paco Rueda “ratero”.

“El tipo no se ha presentado, ya tiene una denuncia penal y una civil, es un ladrón, lleva 4 años que me robó una cantidad considerable”, comentó en entrevista con el programa Sale el Sol en enero sin especificar cuánto dinero le debe Paco Rueda, quien supuestamente no se había presentado a las audiencias.

Previamente, el actor de La Casa de las Flores admitió haber hecho negocios con Alejandro Camacho; sin embargo, aseguró que estos se vieron afectados a causa de la pandemia por COVID–19.

“Yo estoy respondiendo sobre ese negocio. No salió como tenía que salir después de la pandemia y vamos a llegar a una negociación”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación en 2023.

A pesar de ello, el juez de control llegó a la conclusión, este martes, de que se presentaron los elementos necesarios para vincular a Paco Rueda a proceso por el delito de fraude, por lo que se continuarán con las indagatorias.

¿Qué es fraude, delito del que acusan al actor de ‘La Casa de las Flores’?

El Código Penal Federal indica en el artículo 386 que comete el delito de fraude quien “engañando a uno, o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa u obtiene un lucro indebido”.

Entre algunos de los supuestos que contemplan los artículos 387 y 388 bis se encuentra que también comete fraude:

Al que, por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquiera otro medio, se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido.

Al que se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores.

¿Cuál es la pena que podría recibir Paco Rueda, de ‘La Casa de las Flores’, por el delito de fraude?

El artículo 386 del Código Penal Federal de México se detalla que las penas por cometer el delito de fraude son:

De 3 días a 6 meses de cárcel o de 30 a 180 días de multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario.

De 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario.

De tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado es mayor de quinientas veces el salario.

¿Quién es Paco Rueda, el actor de ‘La Casa de las Flores’ vinculado a proceso?

Francisco Rueda es un joven actor mexicano, quien nació en abril de 1994, por lo que actualmente tiene 30 años. El proyecto con el que debutó en el mundo de la actuación fue El colombian dream, cinta colombiana que se estrenó en 2005.

Paco Rueda participó en 'La Casa de las flores'. (Foto: IMDB)

Luego de esta aparición continuó su carrera al ser parte del elenco de exitosas series, novelas y películas en las cuales colaboró con famosos como Juan Pablo Medina, Verónica Castro y Consuelo Duval. Algunas de ellas son: