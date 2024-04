‘Sientes que te humillan’: Nora Velázquez, actriz de ‘Chabelita’, quedó decepcionada de Ortiz de Pinedo

“¡Ay, padre, padre!”, era la frase que pronunciaba ‘Chabelita’ para abrir los sketches en televisión, el personaje interpretado por la actriz Nora Velázquez fue creado por Héctor Suárez y Alejandro Licona en 1996. Se trataba de una mujer católica que acudía a confesar sus pecados con el sacerdote en turno, interpretado por el propio Suárez en el programa ¿Qué nos pasa? y más tarde también por Jorge Falcón y Sergio Corona.

Velázquez ha contado en varias entrevistas que, aunque el personaje no fue creado por ella sola, sí tomó parte de sus vivencias de la infancia, porque estuvo en un internado de monjas, para darle vida a ‘Chabelita’.

Esa ‘mujer pecadora’ que ha hecho reír a las familias mexicanas desde los 90, lanzó a la fama a Nora Velázquez, quien recientemente reveló que, pese al éxito, no todo resultó como esperaba e incluso quedó decepcionada del comediante Jorge Ortiz de Pinedo, quien se burló de ella cuando solicitó un aumento de sueldo.

¿Qué dijo la actriz que interpreta a ‘Chabelita’ sobre Ortíz de Pinedo?

Tras el fin de ¿Qué nos pasa?, Nora Velázquez fue invitada por Jorge Ortíz de Pinedo para trabajar en La Casa de la Risa, el programa que en esa época fue plataforma de varios personajes de la comedia mexicana como ‘La Chupitos’, Teo González, Rubén Cerda, Carlos Ignacio.

“Siento que cuando están en el papel de productores se sienten ‘la divina garza envuelta en huevo’”, dijo la actriz, en entrevista reciente con la periodista Matilde Obregón, sobre la forma en la que Jorge Ortiz de Pinedo trataba a los comediantes que trabajaban para él.

“Yo me acerqué, nunca lo hago, pero me acerqué con humildad para decirle que si me podía aumentar el sueldo (...) porque me pareció que era justo”, Velázquez sintió que ya se “podía dar el lujo” debido al alcance de su personaje, pero quedó decepcionada con la respuesta del también actor: “Sientes que te humillan, que no valoran tu trabajo, da mucho coraje, la verdad”.

Velázquez dijo que Ortiz de Pinedo “se burló en el comentario, me sentí muy incómoda” y únicamente le aumentó 400 pesos en su sueldo: “Me hice rica”, dijo con ironía. Ella se acercó a él tiempo después para limar asperezas, pero no volvieron a trabajar juntos.