Kalimba pide que se investigue a influencer por acusaciones en su contra: ‘Están dañando a mi familia’

Kalimba decidió tocar fondo de una situación y acudió a la Fiscalía para presentar una solicitud de investigación a una influencer de tik tok que lo denunció hace unos días por presunto acoso.

El artista replicó a la acusación que hicieron en su contra y declaró ante Ventaneando que se encuentra en investigación para que las autoridades investiguen a la mujer y la obliguen a presentar pruebas sobre lo que se dice al respecto.

“Ya estoy bastante harto, no saben qué cansado es y estoy agotado porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera, que realmente es lo último que me importa”, declaró el cantante a la televisora, TV Azteca.

Además, el cantante quiere marcar un precedente en caso de que sea acusado de nuevo en un futuro.

“Se me hace injusto que se tenga la facilidad de subir estas cosas a redes sociales y simplemente decir: ‘listo, yo ya causé el daño y no sé qué quiero ganar, no sé qué estén buscando”, destacó el cantante.

Kalimba El año pasado, Kalimba fue denunciado por una cantante que trabajó con él. (Foto: Cuartoscuro).

¿De qué acusan a Kalimba?

Durante la última semana del mes de marzo, una tik toker compartió un video en la red social donde denunció que habría sido víctima de abuso junto con una amiga por parte de Kalimba hace 11 años.

Según la acusación, Kalimba habría abusado de una amiga de ella, pero no denunciaron por miedo a represalias.

De acuerdo con la información de su abogado, el próximo miércoles se presentará para defenderse de sus acusaciones, pues asegura que no existen pruebas para vincularlo a proceso.

No es la primera vez que acusan al cantante de pop, en marzo del 2023, la cantante Melissa Galindo acusó al integrante de OV7 de acosarla sexualmente en distintas ocasiones.

Fue a través de un video que publicó Melissa, donde compitió su experiencia y explicó que no se sentía lista para hablar del tema.

“Hace tres años, me llamo Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y que había estado escuchando mi música. Dijo que le gustaría firmarme y en ese momento me pareció una buena idea porque yo ya lo conocía de tiempo”, señaló Galindo.