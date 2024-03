‘Esto ya llegó muy lejos’: Luis R. Conriquez denuncia agresión de su expareja

El cantante Luis R. Conriquez, quien hace unos días anunció que compondrá e interpretará un corrido para el ‘Canelo’ Álvarez en su próxima pelea, denunció en redes sociales que fue agredido por su expareja y su familia. De acuerdo con sus declaraciones, hizo la publicación para dejar claro cómo le “han estado dificultando la vida”.

“Esto ya llegó muy lejos”, dice el intérprete de ‘Dembow Bélico’ en un video que publicó en su cuenta de Instagram y que lo muestra con algunas heridas en la cara, a la altura de la nariz y la frente. La agresión que relata sucedió en una casa que rentó para vacacionar “con los plebes (sus hijos) y con mi actual novia”, cuando fue sorprendido por su expareja, acompañada por “su hermana, su mamá y otra amiga de ella”, quienes primero “se le fueron encima a ella” y él tuvo que intervenir para que la dejaran. En ese momento, dice, lo golpearon con una veladora.

El sonorense explica que se separó de su esposa desde el 8 de enero y su proceso de divorcio está en curso: “Cuando tú no estás a gusto con alguien, te tienes que ir porque tienes hijos, no te puedes estar peleando todo el tiempo”. Conriquez asegura que no ha fallado en sus obligaciones como padre.

Luis R. Conriquez nació en Caborca, Sonora y entre sus temas más famosos están 'Sin tanto royo' y 'De fresa y coco'. (Foto: Instagram @luisrconriquezoficial9)

¿Qué dijo Ivette Camacho, actual pareja de Luis R. Conriquez?

Desde su cuenta de Instagram, Ivette Camacho explica cómo fue la agresión: “Escuchamos ruidos en el balcón del cuarto (...) tres mujeres accedieron y después se metieron a nuestra habitación, en donde llevaban celulares grabando y al mismo tiempo las tres mujeres se me echaron encima, mi pareja procede a quitarlas de mí, pero una de ellas me tenía agarrada del brazo mientras me grababa...”.

La novia del cantante dice que fueron cuatro mujeres quienes golpearon a Conriquez “con distintos objetos”, además asegura que el objetivo era hacerle daño a ella, no a él.

De acuerdo con lo que escribe, ambos levantaron una denuncia en Puerto Peñasco, ciudad turística al noroeste de Sonora, y las mujeres involucradas en la agresión fueron sacadas del inmueble por policías municipales.

¿Quién es Luis R. Conriquez?

Luis R. Conriquez nació en Caborca, Sonora, tiene 28 años y es uno de los principales exponentes de corridos bélicos, pero antes de subirse a los escenarios, trabajó como despachador en una gasolinería.

Su primer álbum se llama Mis inicios. Actualmente, entre sus éxitos están los temas: ‘Sin tanto royo’, ‘De fresa y coco’, ‘El gavilán’, ‘Pixelados’ y ‘Dembow bélico’, interpretada junto a Tito Double P y Joel de la P.

Hace unos días, en entrevista con Adrián Marcelo y ‘La mole’, Conriquez reveló que será el encargado de acompañar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez rumbo al ring en su pelea del 4 de mayo: “Tengo que hacerle un corrido bien perrón”.

El video del boxeador mexicano bailando la canción ‘Dembow bélico’ junto a Conriquez se hizo viral el año pasado, luego del triunfo sobre Jermell Charlo en Las Vegas.