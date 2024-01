‘En la salud y la enfermedad’: Así apoyó Tina Galindo a Daniela Romo cuando tenía cáncer

La muerte de Tina Galindo, ocurrida la noche del 29 de enero, ha impactado a la comunidad artística, sobre todo al gremio teatral, pues Tina fue una destacada productora de teatro y directora del Teatro Insurgentes, mismo que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

“El Teatro de los Insurgentes lamenta el sensible fallecimiento de nuestra productora, compañera y amiga Tina Galindo, productora de teatro y televisión que dejará una huella indeleble en el mundo del entretenimiento”, se lee en una esquela publicada vía Instagram por el recinto.

Además de ser productora, Tina Galindo fungió como mánager de Daniela Romo desde 1982, cantante con la que formó un vínculo especial no solo en lo laboral; también forjaron una larga amistad.

Tina Galindo acompañó a Daniela Romo durante su enfermedada. (Foto: X @DanielaRomoWeb).

Así fue la amistad de Daniela Romo y Tina Galindo

En varias ocasiones, Daniela Romo ha sido cuestionada por Tina Galindo, a la que consideró una parte muy importante de su vida y trayectoria artística.

“Tina Galindo es la coautora de que yo exista, que exista Daniela Romo, ha sido mi mánager, me ha aportado grandes cosas, es mi hermana, es una parte esencial de mi vida, siempre le voy a estar agradecida, ni un solo día dejó de ir conmigo a radioterapias y quimioterapias”, expresó la artista en 2012.

Una de las situaciones más complicadas que había enfrentado Daniela Romo en su vida fue su diagnóstico de cáncer de mama, y a lo largo del tiempo que se sometió a tratamiento para vencer la enfermedad, Galindo estuvo a su lado.

Daniela Romo tuvo cáncer: Apoyo de Tina Galindo fue importante para ella

“El cáncer ha sido la experiencia más luminosa que he tenido. Dije: no voy a luchar contra ello, sino que voy a abrazarlo y lo voy a vivir. Yo sé que hay quien me escuchará y no le gustará, pensarán que hablo así porque yo sobreviví, claro, eres como la que sobrevivió al avionazo, es fuerte. Lo que más me ha iluminado fue el dolor”, dijo en una entrevista con El País en 2023.

Daniela Romo se sometió a una mastectomía para retirar el seno en el que tenía cáncer, además de someterse a varias sesiones de quimioterapia para erradicar el cáncer de su organismo, lo que logró hace más de 10 años.

Daniela Romo y Tina Galindo tuvieron una relación de amistad y laboral durante más de 40 años. (Foto: X @DanielaRomoWeb).

A lo largo de todo el proceso, Tina Galindo fue una pieza importante gracias a que su apoyo incondicional siempre se hizo presente y la misma cantante de ‘De mí enamórate’ lo ha reconocido.

“Ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años. Hemos hecho todo en la vida juntas y es un ser más que importante para mí”, dijo en una conversación con Televisa Espectáculos.

Durante otra reunión con medios de comunicación, destacó que, al hablar de que estuvo con ella en todo el proceso no se refiere únicamente al apoyo emocional, sin o que estuvo presente en sus sesiones de quimioterapia y radioterapia; la estuvo acompañando a las consultas y en general siempre la apoyó.

En sus redes sociales, Tina Galindo también habló sobre el cáncer de Daniela Romo, y celebró que hacia 2018 ya estuviera libre del cáncer de seno que la aquejó por un tiempo, mostrando su incondicionalidad con la cantante de ‘Yo no te pido la luna’.